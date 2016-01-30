تور سلامت در ۲۴ شهر خوزستان/ تشریح برنامه های دهه فجر

علی خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های جمعیت هلال احمر خوزستان برای گرامیداشت دهه فجر اظهار کرد: در طول دهه فجر چادرهای سلامت در یک پایگاه درب جمعیت هلال احمر هر شهر به مدت ۱۰ روز برپا و در برخی شهر ها همانند اهواز و رامهرمز بیش از یک کاروان سلامت اعزام می شود.

وی افزود: در طول راهپیمایی دو پایگاه در مسیر راهپیمایی علاوه بر ۱۰ پایگاه درب جمعیت مستقر می شوند و در همان روز در مصلای نماز جمعه هر شهر یک پایگاه اهدای خون برای برادران و یک پایگاه اهداری خون برای خواهران برپا می شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان تصریح کرد: ۲۴ کارون سلامت به ۲۴ شعبه جمعیت هلال احمر استان اعزام می شوند و ۱۰۰ پزشک متخصص، ۱۰ پیراپزشک و ۳۰ پزشک عمومی هم این کاروان ها را همراهی می کنند.

خدادادی اضافه کرد: همچنین در ایام دهه فجر جمعی از داوطلبان با مراجعه به پایگاه های انتقال خون در این امر خداپسندانه شرکت می کنند و همچنین فراخوان عضویت در سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر میان مردم منتشر می شود تا افرادی که علاقه مند به خدمات بشردوستانه هستند به جمع ما بپیوندند.

وی با بیان اینکه برپایی نمایشگاه یا بازارچه خیران در دهه فجر با همکار فرمانداری ها یا به صورت مستقل برگزار می شود، عنوان کرد: در بحث حمایتی و کمک به بیماران و شهروندان با توجه به توانمندی شهر صنایع دستی یا ارائه غذاهای محلی جشنواره برگزار می شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان با اشاره به اینکه در هر شهرستان یک طرح داوطلبی با توجه به نیازمندی های مناطق محروم اجرا می شود، ادامه داد: همچنین دوره های آموزشی ویژه داوطلبان به صورت کتاب کار داوطلبی و خدمات داوطلبی برگزار می شود.

خدادادی بیان کرد: طبق آخرین آمار جمعیت هلال احمر خوزستان ۱۰ هزار عضو داوطلب دارد.