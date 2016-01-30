حمله جنگنده های ترکیه به مواضع کُردها در شمال عراق

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از «رأی الیوم»، جنگنده های ارتش ترکیه مواضع اعضاي (پ ک ک) در کوه های واقع در میان مرزهاي عراق و ترکیه را مورد هجوم هوايي سنگین قرار دادند.

در همین راستا کرمانج عزت فرماندار سوران واقع در ۱۰۰ کیلومتری شمال شرق اربیل گفت: جنگنده های ترکیه پس از اینکه چند هفته اقدامات خود را متوقف کرده بودند از عصر روز جمعه مجددا شروع به بمباران مراکز تجمع افراد پ.ک.ک در کوه های قندیل کردند.

وی با بیان اینکه این بمباران به مدت چند ساعت و بدون وقفه ادامه پیدا کرد، افزود: بنابر گزارش روستاهای نزدیک به محل بمباران، این اقدام تلفاتی بر جای نگذاشته است.

مقامات حزب کارگران کرد در رابطه با نتایج بمباران ترکیه تا کنون اظهار نظری نکرده اند.