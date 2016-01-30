۹۹ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی همدان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا متین ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان همدان بابیان اینکه ۱۲۰۱ مجوز برای طرح‌های تولیدی در استان همدان صادرشده است، اظهار داشت: ۳۰ طرح بزرگ با سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومان در استان همدان وجود دارد که در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ مجوز گرفته اند.

وی بابیان اینکه کلنگ زنی برخی طرح‌ها انجام‌شده و پیشرفت‌های مناسبی نیز داشته اند، گفت: پنج طرح مشارکتی نیز در استان انجام‌شده که یکی از آن‌ها طرح بخاری‌های کم‌مصرف است که با مشارکت چین و ژاپن و کره انجام و از یک پروژه استانی به سمت ملی شدن رفته است.

وی با اشاره به اینکه این بخاری‌ها ۸۳درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی دارند، گفت: یارانه‌ای برای خریداران این بخاری‌ها در نظر گرفته‌شده است.

متین به طرح‌هایی مانند کنستاتره اسدآباد و فروسیلیس غرب و شرکت بافتینه و بافت سان اشاره کرد و گفت: توسعه شرکت شیشه با اشتغال‌زایی برای ۲۱۳ نفر از جمله برنامه‌های در دست اقدام است.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان به کلنگ زنی شرکت بتن صنعت بریس در هفته دولت سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: سازمان صنعت معدن استان همدان تاکنون ۴۰۰ میلیون دلار طرح به بانک‌های عامل معرفی کرده که بزرگ‌ترین آن شرکت پتروشیمی ابن‌سینا بود که بعد از ۱۰ سال عملیات اجرایی آن شروع شد.

متین عنوان داشت: در بخش منابع ریالی در سال جاری ۹۹ میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌های عامل به واحدهای صنعتی همدان اختصاص یافت.

وی به حضور ۱۱ آمریکایی در بازار فرش همدان اشاره داشت و گفت: در این راستا واحدهای راکد شهرستان همدان مانند الوند نوین و غیره احیاء شدند.

متین بیان کرد: از ۲۸۳ واحد معدن در استان همدان ۷۷ معدن متعلق به شهرستان همدان بوده که سنگ‌های قیمتی، نیمه قیمتی و یاقوت و کوارتز جزو سنگ‌های معادن شهرستان همدان هستند.

وی از سفر هیئت روسی در اردیبهشت‌ماه سال آینده به همدان خبر داد و گفت: این هیئت برای عقد قرارداد با معدن نسوز و آندولوزیت که تنها معدن در کشور است به همدان سفر می‌کنند.