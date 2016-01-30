۱۳۰ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در قائمشهر شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین فرهادی بعدازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، به برخورد با پدیده ویلاسازی و تخریب زمینهای کشاورزی اشاره کرد و بابیان اینکه در تبصره ۲ ذیل ماده ۱۰، ۱۲ مورد حکم اجرا و از ۸۵ مورد ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری شد، تصریح کرد: در مبحث تغییر کاربری اراضی، کمک دهیاریها و شوراهای روستا بسیار مهم است که از طریق سامانه ۱۳۱ این اطلاع رسانی انجام میشود.
وی با اشاره به جذب ۲۱ کارشناس در جهاد کشاورزی قائمشهر، اظهار کرد: پس از سالها کمبود نیرو، با پیگیریهای بهعملآمده در سال جاری، ۵۰۰ کارشناس که بهعنوان ناظر در سازمان جهاد کشاورزی استان مشغول بکار بودند، به استخدام این اداره درآمدند.
مدیرجهادکشاورزی قائمشهر با تأکید بر بهینهسازی مصرف آب، عنوان کرد: یکی از پروژههای زیربنایی شهرستان قائمشهر بهینهسازی مصرف آب است تا بتوانیم راندمان مصرف آن را بهبود ببخشیم.
وی کمبود باران و برداشتهای بیرویه از منابع آبی زیرزمینی و چاهها را از عوامل کمآبی برشمرد و ادامه داد: در سال گذشته از ذخایر آب سد شهید صالحی مازندرانی در بخش لفور سوادکوه برای تأمین آب کشاورزی شهرستان قائمشهر که پایاب آن بود، استفاده شد و تمام سعی خود را بکار میگیریم تا در سال جاری آب ارزانقیمت، مطمئن و باکیفیت بالا در اختیار کشاورزان قرار بگیرد.
مدیرجهادکشاورزی قائمشهر احداث کانالهای بتونی را بسیار مؤثر دانست و بیان کرد: این کانالها میتواند با حداقل تلفات آب، از نشت و ماندایی آن در کانالها جلوگیری کند.
وی از کمک بلاعوض به باغداران برای اجرای سیستمهای نوین آبیاری خبر داد و گفت: از سوی وزارت جهاد کشاورزی به ازای هر هکتار تا شش میلیون و ۵۰۰ هزارتویمان به باغداران بهصورت بلاعوض، پرداخت میشود تا اراضی خود را به سیستم آبیاری قطرهای و تحتفشار مجهز کنند.
فرهادی بابیان اینکه رسالت اصلی جهاد کشاورزی ترویج است، تصریح کرد: بهرهبرداران بخش کشاورزی باید از فنها و روشهای نوین بهره ببرند که در این راستا جهاد کشاورزی قائمشهر کلاسهای مداوم ترویجی، آموزشی و همایشهای مرتبط برگزار و نشریه ترویجی هر دوماِ یکبار منتشر کرده است.
مدیرجهادکشاورزی قائمشهر در خصوص توسعه مکانیزاسیون کشاورزی اظهار کرد: برای توسعه مکانیزاسیون اراضی کشاورزی شهرستان تاکنون یک میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی جذب شد.
مدیرجهادکشاورزی قائمشهر از صادرات ۶ هزار تن مرکبات از این شهرستان به روسیه خبر داد و افزود: در سال جاری ۳۰ هزار تن مرکبات برای ارسال به سایر استانها در نظر گرفته شد و با ۸۰ هزارتن ذخیرهسازی در شهرستان هیچ مشکلی برای تأمین مرکبات وجود ندارد.
وی یکی از دغدغههای صادرات را شکل ظاهری محصولات دانست و گفت: اگر به این امر توجه شود میتوانیم با یک برند مناسب محصولات مرکبات را به کشورهای دیگر صادر کنیم.
پلمپ ۱۵ مورد حوضچه رنگآمیزی غیرمجاز
علی شعبانی، معاون فنی و اجرایی جهاد کشاوزی قائمشهر، از پلمپ ۱۵ مورد حوضچه رنگآمیزی غیرمجاز مرکبات در این شهرستان خبرداد و گفت: برای ساماندهی سورتینگ ها در قائمشهر کارهای بسیار خوبی انجام شد تا مرکبات سالم در اختیار همشهریان قرار گیرد.
وی در خصوص برنامهریزی برای سال زراعی جدید، اظهار کرد: برای تأمین کود پاییزه و بهاره هیچ مشکلی نداریم و برای دو هزار هکتار از اراضی بهترین نوع بذر اصلاحشده پیشبینی کردهایم.
شعبانی ادامه داد: برای سطح سه هزار هکتار از اراضی شهرستان، کشت مکانیزه برنامهریزی کردهایم و همچنین یکمیلیون اصله نهال مرکبات برای توزیع سالانه به متقاضیان در نظر گرفتهشده است.
معاون فنی و اجرایی جهاد کشاوزی قائمشهر خاطرنشان کرد: در سال جاری با ۳۳۰ هکتار کاشت کلزا، کشت این محصول طی یک سال چهار برابر شد و همچنین درمجموع ۹ هزار هکتار از اراضی شهرستان قائمشهر به کشت دوم از قبیل گندم، جو، شبدر و کلزا اختصاص پیدا کرد.
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