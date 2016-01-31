دهه فجر تریبون انتخاباتی هیچ جریانی نیست

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: دهه مبارک فجر متعلق به یک جناح، قشر و گروه خاصی نیست، بلکه همه ملت ایران در آن سهیم هستند.

رییس ستاد برگزاری مراسم ایام الله دهه مبارک فجر افزود: بزرگداشت دهه مبارک فجر خنثی کننده تلاش ها و توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی در طول یکسال است، به همین خاطر همه جهان به برنامه های دهه فجر به ویژه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن می نگرند.

وی ادامه داد: در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، اهمیت بزرگداشت ایام الله دهه مبارک فجر امسال را دوچندان کرده است و تمام تلاش ها این بوده که برنامه های جشن پیروزی انقلاب اسلامی، مقدمه ای برای حضور حماسی در انتخابات هفتم اسفندماه باشد.

دهه فجر تریبون انتخاباتی هیچ نامزد انتخاباتی نمی شود

محمودی اضافه کرد: ستادهای دهه فجر انقلاب اسلامی در شهرستان های استان تهران توجیه شده اند و به همین خاطر، دهه فجر به تریبون انتخاباتی برای نامزد و جریان خاصی تبدیل نخواهد شد.

وی با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای حضور مردم در برنامه های جشن پیروزی انقلاب اسلامی گفت: همه تلاش ها و برنامه ریزی های لازم انجام شده تا نقش مردم در برنامه های دهه مبارک فجر پررنگ تر از گذشته شود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکیل کمیته های مختلف در ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان های استان تهران یادآور شد: کمیته های مختلف در ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان های استان تهران تشکیل شده است.

وی بیان داشت: کمیته های ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی در شهرستان های مختلف استان تهران نیز طی ماه های گذشته برنامه های متعددی را برای بزرگداشت با شکوه دهه مبارک فجر پیش بینی کرده اند.

محمودی گفت: همزمان با ورود تاریخی امام راحل در ۱۲ بهمن، برنامه های دهه مبارک فجر رسما آغاز می شود و هزاران برنامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی و غیره برای اقشار و طبقات مختلف پیش بینی شده است.