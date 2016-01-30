«جوجه لر» ۱۱ بهمن راهی ترکمنستان می شوند

غلامرضا میرزازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: گروه موسیقی «جوجه لر» برای نخستین بار در خارج از کشور در عشق آباد ترکمنستان اجرای موسیقی هویتی کودک خواهد داشت.

وی با بیان اینکه سفر گروه موسیقی جوجه لر با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز ارتباطات فرهنگی و همچنین کاردار فرهنگی ایران در ترکمنستان و دولت ترکمنستان انجام شده است، افزود: بر همین اساس گروه ۱۰ نفری موسیقی جوجه لر ۱۱ بهمن ماه امسال عازم عشق آباد ترکمنستان می شوند.

آهنگساز آلبوم موسیقی کودک "جوجه لر" با اشاره به تعداد قطعات موسیقی در آلبوم موسیقی جوجه لر، گفت: این آلبوم شامل هفت قطعه موسیقی جوجه لر، قارانقوش (پرستو)، آنا(مادر)، قاطار(قطار)، اوشاق و بوز(بچه و یخ)، یالان یوخ دوز دانیش (دروغ نگو راست بگو) و وطنیم است که در این آلبوم ضمن استفاده از سازهای موسیقی آذربایجانی از جمله تار، کمانچه، ناغارا و سازهای ملودی از سازهای جهانی کاملا کارشناسی شده استفاده شده و در واقع می توان گفت که آلبوم موسیقی کودک جوجه لر یک آلبوم موسیقی سالم برای کودکان و بسته فرهنگی برای آنهاست.

میرزازاده هدف اصلی خود را از تولید آلبوم موسیقی کودک جوجه لر حفظ فرهنگ و هویت آذربایجان دانست و افزود: هدف بنده از تولید این آلبوم تنها مادی نیست، بلکه اصلی ترین هدف بنده حفظ فرهنگ و هویتمان است تا این آلبوم بتواند سد راه هجمه های فرهنگی بیگانگان در مقابل فرهنگ اصیل ایرانی شود.

وی ادامه داد: آیلین میرزازاده، نهال سلطان پور و لیانا قراجه داغی سه خواننده کودک آلبوم موزیکال جوجه لر هستند.