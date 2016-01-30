به گزارش خبرگزاری مهر، احمد لطفی نژاد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در چهارمین جلسه مسئولان برگزاری همایش"ساماندهی سیاسی فضا و اداره بهینه شهر تهران" با نمایندگان نهادهای دولتی و خصوصی مشارکت‌کننده گفت: مشکل تهران این است که هم پایتخت سیاسی و هم پایتخت اقتصادی کشور است. راهکارهایی وجود دارد که می‌شود پایتخت اقتصادی را از سیاسی جدا کرد.

وی افزود: ما در استان تهران دو میلیون و ۷۴۰ هزار کارگر داریم که حدود ۲ میلیون نفر آنها در تهران بزرگ هستند. اگر بعد هر خانوار را سه نفر در نظر بگیریم، ۶ میلیون نفر خانواده کارگری در تهران بزرگ داریم که غالبا برای به دست آوردن فرصت شغلی و اداره خانواده خود وارد تهران شده‌اند و برای تفریح و تجارت به تهران نیامده‌اند.

لطفی نژاد با بیان اینکه "۶۰ درصد پول کشور در تهران در گردش است و این بار اقتصادی سنگینی بر دوش تهران است" اظهار داشت: ۵۸ درصد مالیات کشور را تهران تامین می‌کند و خودش هم از آن بی بهره است و در استان‌های دیگر هزینه می‌شود. استان‌های دیگر به دلیل آنکه ۶۰ درصد گردش پولی در تهران است ، در استان‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند و لی پول خود را از بانک‌های تهران می‌گیرند.

وی ادامه داد: به دلیل این بار سنگینی که در تهران وجود دارد، ما از طریق تشکیل کارگروهی درون سازمانی در حال کاهش تنش‌های کارگری هستیم و خداوند توفیق داده در دو الی سه سال گذشته آرامش صنعتی سال به سال در حال پیشرفت بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران عنوان کرد: تعاونی‌ها در تهران پر جمعیت هستند. فقط جمعیت یک تعاونی در تهران برابر با کل تعاونی‌های سه استان است. این بار سنگینی ایجاد می‌کند و بعضا به تجمع اعضای آن می‌انجامد و این تجمعات، بار سیاسی، امنیتی و انتظامی دارد ، البته گروه کاری تشکیل شده است تا بتوانیم این مسائل را مدیریت کنیم.

لطفی نژاد گفت: موضوع دیگر، حضور اتباع خارجی غیرمجاز در تهران است. این موضوع از این نظر که بیکاران ایرانی حاضر نمی‌شوند، برخی فرصت‌های شغلی را تصدی‌گیری کنند، اشتغال اتباع خارجی برای انجام این کارها یک فرصت است و از طرفی دیگر، از نظر مسائل سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی تهدید به حساب می‌آید. برای مدیریت این موضوع دفاتر کفالت را با همکاری سازمان‌های مربوطه برای ساماندهی این اتباع تشکیل داده‌ایم.

وی افزود: ۵۰۰ هزار تبعه خارجی داریم و ۳۰۰ هزار نفر دیگر را هم به این عدد برای ساماندهی اضافه کرده‌ایم. این کار سنگینی است. هدف ساماندهی این است که اطلاعاتی از این اتباع خارجی در اختیار داشته باشیم. ۴۹ دفتر کفالت هم ایجاد شده است که از این تعداد ۳۰ مورد در تهران است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصریح کرد: مسئله دیگر کارگران ساختمانی است که سر چهارراه‌ها و معابر اصلی تجمع می‌کنند و این چهره تهران را از نگاه پایتخت بودن آسیب می‌زند و باید مدیریت شود. با شهرداری در این زمینه تفاهم نامه‌ای بسته شده است که این افراد را بتوانیم ثبت نام الکترونیکی انجام دهیم و فرصت‌های شغلی این افراد را از طریق سامانه ثبت و ضبط کنیم.

وی در پایان تاکید کرد: تا زمانی که مزیت‌های اقتصادی و حضور کارخانجات گسترده در تهران هستند و این مسائل حل نشود، نتیجه مطلوب را نخواهیم داشت.