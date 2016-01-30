به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد فردریش ابرت (Friedrich-Ebert-Stiftung) وابسته به حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD) در روز سوم ماه فوریه سمیناری را با موضوع «فمینیسم اسلامی – همگرایی بین المللی» در شهر برلین برگزار خواهد کرد.

در توضیح سمینار مذکور در سایت این بنیاد چنین می خوانیم:

«در مباحثات رسانه ای حول سؤالات مرتبط با اسلام، عمدتاً دین به عنوان مقوله ای ضد زن مطرح می شود. اما چرا غالباً واقعیت پیچیده تر از این صورت بندی ساده است؟ همان طور که سخن گفتن از "یک اسلام" – به دلیل وجود مکاتب تفسیری مختلف – غیر دقیق است، به همان اندازه نیز تصویر واحدی از جنسیت در اسلام نمی توان ارائه داد. ضمناً غیر از این که یک سنت اسلامیِ مبارزه برای حقوق زنان در طول تاریخ وجود داشته، امروزه نیز زنان مسلمانی هستند که خود را فمینیست می دانند.

اما دقیقاً از فمینیسم اسلامی چه فهمیده می شود؟ چه مباحثی در حال حاضر در مورد تصویر زن، تصویر مرد یا نقش جنسیت در جوامع اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد؟ در باره این سؤالات در سمیناری بین المللی به تبادل نظر خواهیم نشست و مقدم شما را نیز در این نشست گرامی می داریم.»

طبق برنامه قرار است این سمینار با سخنرانی افتتاحیه با موضوع «مفهوم و واقعیت یک فمینیسم اسلامی» آغاز شود. از دیگر بخش های این سمینار، سه فوروم همزمان است که به بررسی «فمینیسم، حقوق زنان و تصاویر جنسیتی از منظر بین المللی» پرداخته و گزارشی از سه کشور فرانسه، بلژیک و آمریکا ارائه خواهد شد. از چهره های شناخته شده زنان مسلمان که در این برنامه حضور دارند، می توان به دکتر طوبی ایشیک (Tuba Işık) – رئیس هیأت مدیره اتحادیه فعالین زن مسلمان – و کبری گوموسای (Kübra Gümüsay) – خبرنگار و وبلاگ نویس – اشاره کرد.