به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي فرهنگسراي طبيعت (اشراق) اعلام كرد برگزاري پنجمين جشنواره چشم اندازهاي طبيعي ايران، جشنواره ميهماني گل و ماهي و برگزاري مراسم ويژه روز طبيعت (سيزدهم فروردين) از جمله برنامه هاي فرهنگسراي طبيعت در ايام تعطيلات نوروزي است.

عموم مسافران نوروزي مي توانند مشاهدات، خاطرات و رويدادهاي ديدني مسافرت خود را در قالب عكس، فيلم و خاطره در ارتباط با سنن، آئين، مراسم نوروزي و نقاط ديدني و جالب مناطق مختلف ايران حداكثر تا تاريخ 25 فروردين ماه سال 85 براي شركت در پنجمين جشنواره چشم اندازهاي طبيعي ايران به نشاني فرهنگسراي طبيعت بفرستند.

فرهنگسراي طبيعت در فلكه دوم تهرانپارس، انتهاي خيابان جشنواره واقع شده است. تلفن‌هاي تماس: 6-7327685