به گزارش خبرگزاری مهر، طبق نتایج منتشر شده از مطالعه ای که توسط بنیاد کُنراد آدناور (Konrad-Adenauer-Stiftung) وابسته به حزب دموکرات مسیحی آلمان (CDU) صورت گرفته است، جمعیت جامعه مسلمانان آلمان به طور فزاینده ای رو به رشد است که البته یکی از مهم ترین علل آن می تواند افزایش پذیرش مهاجرین باشد. این رشد جمعیتی به واسطه تغییر دین برخی پناهجویان – بخصوص شیعیان – از اسلام به مسیحیت می تواند تأثیراتی نیز بر آمار پیروان کلیساهای آلمان داشته باشد.

این تحقیق اعلام می کند که جامعه مسلمانان آلمان احتمالاً طبق تحولات جاری رتبه نخست را از نظر تعداد در اتحادیه اروپا دارد. پیش از این، بیشترین تعداد مسلمان در اروپا متعلق به فرانسه بوده است. همچنین علت اصلی این افزایش ناگهانی جمعیت مسلمانان آلمان، موج ورود مهاجرین و پناهجویان به آلمان است که عمدتاً از کشورهای مسلمان راهی اروپا شده اند. تعداد فعلی مسلمانان در آلمان بالغ بر ۵ میلیون نفر تخمین زده می شود، در حالی که در سال گذشته این رقم حدود ۴ میلیون بود؛ یعنی رشد غیر قابل انتظار ۲۵ درصدی در ابتدای سال.

این تغییر همچنین نسبت بین مسلمانان و نهادها و سازمان های اسلامی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. زیرا پیش از این ۶۳ درصد مسلمانان آلمان، «اسلام ترک» را نمایندگی می کردند، در حالی که شرایط به نفع اسلام متأثر از فرهنگ عربی تغییر خواهد کرد، چرا که بخش اصلی این یک میلیون و صد هزار پناهجو که در سال ۲۰۱۵ وارد آلمان شدند، از سوریه، عراق و افغانستان آمده اند. این تحقیق بیان می دارد که: «به واسطه مسلمانان عراقی، سوری و افغانی، اسلام در آلمان متکثرتر خواهد شد و تصویری که از آن ارائه خواهد خواهد شد نیز گوناگونی بیشتری خواهد داشت.»

در بخش دیگری از این تحقیق به تأثیر ورود پناهجویان بر تعداد پیروان کلیساهای کاتولیک و پروتستان آلمان اشاره شده است. در حالی که تا پیش از این همواره سخن از کاهش چشمگیر پیروان مسیحیت مطرح بوده است، حالا با ورود پناهجویان و تغییر دینشان از اسلام به مسیحیت، این احتمال وجود دارد که شاید بتوان از رشد پیروان کلیساها نیز سخن گفت. طبق آمار عمده کسانی که غسل تعمید کرده اند، پناهجویان کشورهای ایران، افغانستان و عراق و از مذهب تشیع بوده اند.