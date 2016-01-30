داعش؛ عامل انفجار تروریستی در مسجد شیعیان سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، منابع سعودی اعلام کردند: عامل انفجار تروریستی که پس از اقامه نماز جمعه در یکی از مساجد شیعیان واقع در شرق عربستان رخ داد و بر اثر آن ۴ نفر به شهادت رسیدند، وابسته به داعش بوده است.

این منابع افزودند: وی بیرون از مرزهای عربستان آموزش دیده است و هدف آن ها نیز اجرای اقدامات تروریستی برای آسیب رساندن به شهروندان و تلاش برای ایجاد اختلافات میان آنها می باشد.

بر اساس این گزارش عوامل انتحاری دو فرد ۲۰ ساله و ۳۰ ساله و از اعضای داعش بوده اند.

گفتنی است، حمله دو عامل انتحاری به مسجد امام رضا (ع) شیعیان در شهر الاحساء طی روز گذشته به شهادت چهار نمازگزار و زخمی شدن ۱۸ نفر دیگر منجر شد.