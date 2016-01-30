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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۲۵

سعودی ها اعلام کردند؛

داعش؛ عامل انفجار تروریستی در مسجد شیعیان سعودی

داعش؛ عامل انفجار تروریستی در مسجد شیعیان سعودی

منابع سعودی اعلام کردند گروه تروریستی داعش عامل انفجار تروریستی روز گذشته در مسجد شیعیان در شهر الاحساء بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، منابع سعودی اعلام کردند: عامل انفجار تروریستی که پس از اقامه نماز جمعه در یکی از مساجد شیعیان واقع در شرق عربستان رخ داد و بر اثر آن ۴ نفر به شهادت رسیدند، وابسته به داعش بوده است.

این منابع افزودند: وی بیرون از مرزهای عربستان آموزش دیده است و هدف آن ها نیز اجرای اقدامات تروریستی برای آسیب رساندن به شهروندان و تلاش برای ایجاد اختلافات میان آنها می باشد.

بر اساس این گزارش عوامل انتحاری دو فرد ۲۰ ساله و ۳۰ ساله و از اعضای داعش بوده اند.

گفتنی است، حمله دو عامل انتحاری به مسجد امام رضا (ع) شیعیان در شهر الاحساء طی روز گذشته به شهادت چهار نمازگزار و زخمی شدن ۱۸ نفر دیگر منجر شد.

کد مطلب 3037469

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