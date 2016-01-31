«فلسفه پزشکی» کتاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آشنایی با فلسفه پزشکی هم در شناخت چگونگی دغدغه های فیلسوفان پزشکی در نگاه به انسان مفید است و هم می تواند راهگشایی برای ارائه نظریه هایی درباره سلامت باشد که با مبانی اسلامی سازگار بوده و با مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه ما همخوانی بیشتری داشته باشد. در این کتاب ابتدا معرفی مختصری از فلسفه پزشکی و موضوعات آن ارائه شده است و سپس سعی شده که در دو حوزه از فلسفه پزشکی یعنی حوزه هستی شناسی و معرفت شناسی نظریه پردازی شود.

در حوزه هستی شناسی بعد از معرفی برخی از نظریه ها درباره سلامت، نظریه ای درباره سلامت ارائه شده که ابعاد اجتماعی؛ روان؛ زیستی و معنوی انسانی را در قالبی سازگار بیان کند که هم کاربرد بالینی آن حفظ شود و هم نگاه فراگیری به انسان در زمینه سلامت داشته باشد. بدین منظور از دستاوردهای فلسفه تحلیلی در حوزه های فلسفه زبان و فلسفه ذهن استفاده شده است تا چار چوب محکم و استواری برای این نظریه ارائه شود. همچنین در حوزه معرفت شناسی از نظریه ای درباره رابطه میان پزشک و بیمار دفاع می شود که با نظریه هستی شناسانه درباره سلامت سازگار است.

فصول این کتاب عبارتند از:

۱ـ فلسفه پزشکی و سیر تاریخی آن

۲ـ نظریه ای درباره سلامت

۳ـ نظریه ای در رابطه میان پزشک و بیمار

۴ـ اخلاق پزشکی

این کتاب به قلم احمدرضا همتی مقدم پزشک و پژوهشگر فلسفه و استادیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران با شمارگان۳۰۰ نسخه، ۱۵۲ صفحه و قیمت ۱۵۰۰۰ تومان منتشر شده است.