فراخوان ملی برای نماد گلزار شهدا داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی پیش از ظهر شنبه در جلسه ساماندهی گلزار شهدای شهر کرمان، اظهار کرد: امنیت و آسایش کنونی کشور را مدیون شهدا هستیم.

وی با اشاره به لزوم تبیین آرمان های شهدا برای جوانان تصریح کرد: نماد و مجموعه گلزار شهدای کرمان باید به گونه ای ساخته شود که همه افرادی که در این مجموعه حضور پیدا می کنند در برابر مقام شامخ شهدا سر تعظیم فرود آورند.

رزم حسینی با بیان اینکه تمامی طرح های اجرا شده در گلزار شهدا کرمان ساده بوده اند، افزود: کاربری طرح هایی که در این مکان اجرا می شود باید در شان و منزلت شهدا باشد.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه بنیاد شهید طرح کامل و جامعی در این خصوص ندارد، ادامه داد: فراخوان ملی برای اجرای نماد گلزار شهدا شهر کرمان داده شود و برای اجرای طرح نماد از اعتبارات خارج از منابع شهرداری استفاده شود.

وی مدت زمان اجرای پروژه گلزار شهدا را شش ماه تا یک سال دانست و گفت: گلزار شهدا باید شاخص ترین منطقه در کرمان باشد.