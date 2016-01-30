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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۱۸

در حوزه کشاورزی؛

۱۸۳ شغل در چهارمحال و بختیاری ایجاد می شود

۱۸۳ شغل در چهارمحال و بختیاری ایجاد می شود

شهرکرد - مدیر کل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: امسال ۱۸۳ شغل با افتتاح پروژه های بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری در دهه فجر در این استان ایجاد می شود.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیده دهه فجر، عنوان کرد: به مناسبت دهه فجر در این استان ۲۰ پروژه کشاورزی در این استان افتتاح می شود که زمینه اشتغال ۱۸۳ نفر را فراهم می کنند.

وی عنوان کرد: این پروژه ها با اعتبار بیش از ۱۸۰ میلیارد ریال احداث شده اند که به مناسبت دهه فجر افتتاح می شوند.

مدیر کل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: این پروژه ها در زمینه های گلخانه، پرورش دام، شیلات و کارگاه های تولیدی است.

ذبیح الله غریب در ادامه یاداور شد: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های پیشرو در تولید محصولات باغی است که هم اکنون این استان توانسته رتبه اول تولید بادام را در کشور کسب کند.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: باید زمینه توسعه بخش کشاورزی را با جذب سرمایه گذاران در این استان فراهم کرد.

کد مطلب 3037481

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