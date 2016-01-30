۱۸۳ شغل در چهارمحال و بختیاری ایجاد می شود

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیده دهه فجر، عنوان کرد: به مناسبت دهه فجر در این استان ۲۰ پروژه کشاورزی در این استان افتتاح می شود که زمینه اشتغال ۱۸۳ نفر را فراهم می کنند.

وی عنوان کرد: این پروژه ها با اعتبار بیش از ۱۸۰ میلیارد ریال احداث شده اند که به مناسبت دهه فجر افتتاح می شوند.

مدیر کل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: این پروژه ها در زمینه های گلخانه، پرورش دام، شیلات و کارگاه های تولیدی است.

ذبیح الله غریب در ادامه یاداور شد: استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های پیشرو در تولید محصولات باغی است که هم اکنون این استان توانسته رتبه اول تولید بادام را در کشور کسب کند.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: باید زمینه توسعه بخش کشاورزی را با جذب سرمایه گذاران در این استان فراهم کرد.