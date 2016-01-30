بیش از ۱۵۰ مرکز سلامت در حاشیه شهرهای استان اصفهان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور ظهر شنبه در در افتتاح همزمان پایگاه‌ها و مراکز سلامت جامعه در حاشیه شهرهای اصفهان، همزمان با ۱۷ دانشگاه علوم پزشکی کشور، با بیان اینکه ۱۵۱ پایگاه و مرکز سلامت در محله های حاشیه نشین اصفهان امروز افتتاح شد، اظهار داشت: هفت هزار میلیارد ریال در بخش درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دو هزار میلیارد ریال در دانشگاه علوم پزشکی کاشان هزینه شده است.

وی همچنین به سهم بهش بهداشت از اعتبارات اشاره داشت و گفت: از این میزان یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در بخش بهداشت نظام تحول سلامت در استان اصفهان هزینه شده است.

استاندار اصفهان اجرای نظام تحول سلامت را یکی از اقدامات بزرگ و حیاتی دولت تدبیر و امید برشمرد و افزود: این طرح با هدف رسیدن به شرایطی اجرای می شود که دیگر خانواده‌های دارای فرد بیمار، دغدغه مالی و همچنین پزشک متخصص برای رسیدگی به بیمار خود را نداشته باشند.

وی یادآور شد: اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش این طرح، دایر شدن این پایگاه‌ها در نقاط حاشیه‌نشین است زیرا مردم محروم از ارزش‌های نظام هستند و بیش از سایران نیازمند رسیدگی هستند.

زرگرپور با تاکید بر اهمیت مقوله پیشگیری نسبت به درمان گفت: باید با اجرای طرح‌های غربالگری در این مناطق به شناسایی افرادی که از بیماری خود سال‌های سال اطلاع نداشته‌اند اقدام و با تشکیل پرونده‌های الکترونیکی به وضعیت آنها رسیدگی شود.

وی به سیاست برون سپاری این طرح اشاره کرد و افزود: یکسری شرکت‌های متخصص در قالب اجرای این طرح مشارکت دارند و در این راستا نیز اشتغال‌زایی صورت می‌گیرد.

استاندار اصفهان اظهار داشت: یکی از اقدامات بسیار بزرگ و حیاتی در دولت تدبیر و امید اجرای برنامه تحول نظام سلامت در کشور بوده که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «بیمار نباید درد و رنجی جز رنج بیماری خود داشته باشد و همچنین مقدم بودن پیشگیری بر درمان» اجرای این طرح تجلی بیانات مذکور بوده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع بهداشت و درمان در دولت، طی دو سال اخیر بیش از ۹ هزار میلیارد ریال فقط هزینه طرح تحول نظام سلامت در اصفهان شده است که ۱۵۰ میلیارد تومان آن به بخش بهداشت این طرح اختصاص داده شده است.

زرگرپور با ابراز خوشنودی از افتتاح مراکز و پایگاه‌های سلامت جامعه در حاشیه شهرها، افزود: بسیاری از مردم مستضعف و محروم مناطق حاشیه‌نشین شهرها از دسترسی به خدمات بهداشتی و سلامت محروم بودند و خدارا شاکریم که با عملی شدن این طرح، غربالگری و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت، بسیاری از افراد به بیماری‌های نهفته خود آگاه و نسبت به پیشگیری و درمان آنها اقدام می‌کنند.