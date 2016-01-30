به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن رستمیان پیش از ظهر شنبه در آیین رونمایی از طرح تحول نظام سلامت استان سمنان در محل پایگاه سلامت مهر واقع در شهرک مسکن مهر دامغان، اجرای طرح تحول نظام سلامت‌ را یکی از موفق‌ترین برنامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یادکرد و افزود: امروزه همه مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه از اجرای این طرح بهره‌مند هستند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مأموریت‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین سلامت همه‌جانبه جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی آحاد جمعیت ساکن در پهنه جغرافیایی جمهوری اسلامی با اولویت مناطق کم برخوردار است.

نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با اجرای طرح تحول نظام سلامت در کشور هیچ فردی بدون دفترچه درمانی نیست همه از خدمات بهداشتی و درمانی استفاده می‌کنند.

وی از پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیر واگیر و اصلاح الگوی تغذیه به‌عنوان یکی دیگر از موفقیت‌های اجرای طرح نظام سلامت دانست و گفت: مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارد تا در رفع نقاط ضعف برای اجرای طرح نظام سلامت با دولت همکاری کند تا این طرح مهم و اساسی و موردنیاز جامعه به‌خوبی اجرا شود.

طرح تحول نظام سلامت کمک فراوان به اقشار آسیب پذیر جامعه کرد

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان نیز در آیین اظهار داشت: طرح تحول نظام سلامت یکی از موفق ترین طرح های دولت تدبیر و امید بوده که با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مجلس شورای اسلامی به اجرا درآمد.

محمد رضا میرزایی با تاکید بر اینکه باید برای خدمات بهداشتی و درمانی مطلوب و شایسته به مردم از توان و ظرفیت بخش خصوصی بهره گرفت، افزود: با اجرای این طرح دغدغه های درمان بیماران روستایی و شهری کاهش پیدا کرد و امروزه همه از اجرای خوب آن برخوردار هستند.

وی گفت: وضعیت بهداشت و درمان جامعه باید با کمک دولت و مجلس بیش از گذشته ارتقاء پیدا کند.

بهره مندی ۴۵ هزار نفر از جمعیت حاشیه نشین استان سمنان از طرح تحول نظام سلامت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان اظهار داشت : در حال حاضر ۴۵ هزار نفر از جمعیت حاشیه نشین شهری در استان سمنان از اجرای طرح تحول نظام سلامت برخوردار شدند.

مهدی شادنوش تصریح کرد: رونمایی از برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت همزمان به صورت کشوری در استان سمنان و پنج پایگاه سلامت استان و به صورت نمادین در پایگاه سلامت مهر واقع در شهرک مسکن مهر دامغان رونمایی شد.

وی با بیان اینکه آغاز اجرای این برنامه ها از سال ۹۳بوده و به تدریج تا پایان دولت یازدهم در کل کشور توسعه خواهد یافت، یادآور شد: طرح تحول در حوزه بهداشت کشور در قالب ۱۲ برنامه ملی و ۱۰پروژه پشتیبان تدوین و طراحی شد.

بیمارستان ولایت دامغان یکی موفق ترین بیمارستان های کشور

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان، بیمارستان ولایت دامغان را یکی از بیمارستان های موفق کشور در اجرای طرح تحول نظام سلامت دانست و گفت: امیدواریم بتوانیم خدمات بهداشتی و درمانی استان را با اجرای موفق تر این طرح با همراهی و همکاری یکدیگر توسعه دهیم.

شادنوش از وجود شش مرکز بهداشت شهرستان، ۲۴ مرکز بهداشتی و درمانی شهری، ۱۰مرکز بهداشتی و درمانی روستایی، ۷۲خانه بهداشت و ۱۴پایگاه سلامت در استان سمنان زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی خبر داد.

در این آیین فرماندار و جمعی از مسئولان بهداشت و درمان استان و شهرستان دامغان حضور داشتند.