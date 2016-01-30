۱۵ نماینده از مرکز صبا در جشنواره فیلم کوتاه «موج»

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پویانمایی صبا با ۱۵ انیمیشن با موضوعات پندآموز در اولین جشنواره سراسری فیلم کوتاه «موج» شرکت کرده است.

انیمیشن های «خروس زیرک روباه کلک» به کارگردانی میترا عبدی و علی صمیمی زاد، «بیشه مثل ها» به کارگردانی محسن نظرپور، «قند و شکر» به کارگردانی شهرام خوارزمی، «ماجراهای حاکم و حاتم» به کارگردانی صمد غلامزاده، «قصه های خوب برای بچه های خوب» به کارگردانی مجید محمدی، «قصه ها و پندها» به کارگردانی علیرضا سپهری راد، «دوستان جنگل ۴» به کارگردانی مرتضی نیتی، «قصه های ریرا» به کارگردانی بابک نظری، «نقاش کوچولو» یه کارگردانی بابک نظری، «مهارت های زندگی» به کارگردانی فرخ یکدانه، «پلاک۲» به کارگردانی امیر کساوندی، «تاریخ از این ور» به کارگردانی اصغر صفار، «ماجراهای قصه به قصه» به کارگردانی فرخ یکدانه، «قصه های جورواجور» به کارگردانی فرانک زحلی و «پله پله تا ملاقات خدا» به کارگردانی پریزاد پروازی در اولین جشنواره فیلم کوتاه «موج» شرکت داده شده است.

اولین جشنواره فیلم «موج» در بخش های اصلی (مستند و داستانی) و بخش ویژه (انیمیشن) ۸ اسفند ماه در جزیر کیش برگزاری می شود. این انیمیشن ها به انتخاب مدیران گروه مرکز صبا برای این جشنواره انتخاب شده اند.