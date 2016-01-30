کیفیت ارتباطات و پایداری شبکه ارتباطات زیرساخت ارزیابی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر نظارت و ارزیابی فنی شرکت ارتباطات زیرساخت،استان های برتر در حوزه شبکه ارتباطات زیرساخت را براساس ارزیابی کیفیت ارتباطات و پایداری شبکه، رتبه بندی و معرفی کرد.

در این ارزیابی ها استانهای کشور از نظر میزان تجهیزات فعال و تعداد ایستگاههای تابعه به سه گروه تقسیم و از ابتدای سال جاری ۱۷ استان در بخشهای تجهیزات انتقال، فیبرنوری، سوئیچ، دیتا و تغذیه نیرو مورد ارزیابی قرار گرفتند.

در بخش ارزیابی تجهیزات انتقال به عنوان نمونه شاخص هایی مانند کیفیت سرویس و مدیریت شبکه مورد سنجش قرار می گیرند. همچنین برای ارزیابی دیتا، شاخص های پیکربندی تجهیزات و پارامترهای کیفی شبکه از مهم‌ترین شاخص های ارزیابی محسوب می شوند. در همین حال در بخش فیبرنوری شاخص های اپتیکی و فیزیکی،برای سوییچ، دیتابیس و کیفیت سرویس و برای تغذیه نیرو، منابع تغذیه و گراند شبکه از مهمترین شاخص های ارزیابی است.

براین اساس در گروه «الف» استان کرمان و در گروه «ب» استان یزد و در گروه «ج» استان قم حائز رتبه اول شدند.

دفترنظارت و ارزیابی فنی شرکت اررتباطات زیرساخت به طور مستمر شبکه زیرساخت را به صورت میدانی مورد پایش و ارزیابی قرار می دهد و در پایان سال استانها را از نظر کیفیت ارتباطات و پایداری شبکه ارزیابی رتبه‌بندی می کند.

آزمایش های دوره‌ای و مستندسازی به عنوان شیوه مشترک ارزیابی همه سامانه‌های شبکه راه دور شرکت ارتباطات زیرساخت مورد استفاده قرار می‌گیرند .