به گزارش خبرگزاری مهر دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، در همایش روند احیای دریاچه ارومیه که در دانشگاه ارومیه برگزار شد با اشاره به اقدامات جدی دولت برای نجات دریاچه گفت: در حالی که استان آذربایجان غربی از ۷۰ درصد آب تجدیدپذیر خود استفاده میکند، خراسان جنوبی ۱۳۲ درصد، کرمان ۱۱۷ درصد و فارس ۱۰۲ درصد مصرف میکنند، پس بحران آب منحصر به این استان نیست و کشور در معرض خطر جدی کمآبی است، اما چون خطرات ناشی از ریزگردها برای سلامت مردم و جانداران بسیار آسیبپذیر است، رئیس جمهوری نجات دریاچه را در اولویت برنامههای کشور قرار دادهاند که یک تصمیم کاملاً استراتژیک است.
عیسی کلانتری با اشاره به اینکه جدی بودن دولت دهم برای نجات دریاچه همین بس که با نفت ۲۴ دلاری تاکنون یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای ستاد پرداخت کرده است، افزود دولت قبلی با فروش چندین برابری قیمت نفت در دوران طلایی خود برای احیای دریاچه، نه برنامه داشت و نه اعتباری تخصیص داد.
وی خاطرنشان کرد: بهدلیل چرخش ۱۸۰ درجهای شرح وظایف پیشین دستگاههای اجرایی، بر اساس برنامههای ستاد احیا و مصوبات دولت، هنوز شاهد تنشی هستیم که حرکت رو به جلو را کند کرده، اما بهدلیل توجیه شدن مدیران عالی دستگاهها و تطبیق خود با اهداف ستاد، روزبهروز به آینده امیدوارتر میشویم.
کلانتری اینگونه شاهد آورد که برای مثال وزارت جهاد کشاورزی که مرتب بر اساس شرح وظیفه بهدنبال توسعه بخش کشاورزی بود، اینک مجبور است آن را متوقف و برنامههای بهرهوری در واحد سطح، کاهش مصرف آب و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز آب را در دستور کار قرار دهد.
وی با اشاره به توقف سدسازیها در این منطقه که حتی با هزینههای بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اجرا شده است، ادامه داد: ستاد دریاچه ارومیه تنها از نظرات کارشناسی و علمی استقبال و از طرحها و برنامههای اجرایی که مبنای علمی دارند حمایت میکند، به همین دلیل از خدمات دانشگاههای مهم کشور در کلیه برنامهها بهرهمند میشود.
دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه درباره حق قانونی کشور در رابطه با انتقال آب «زاب» نیز تصریح کرد: این طرح جدید نیست و مربوط به پیش از انقلاب برای توسعه کشاورزی بود که اینک با عملیات اجرایی عظیمی سالانه ۶۵۰ میلیون مترمکعب آب بهطور مستقیم به دریاچه وارد خواهد شد.
کلانتری یادآور شد: از نظر علمی ثابت شد که با اصلاح و استفاده درست از آبی که اینک برای تولید مصرف میکنیم، میتوان بیآنکه به تولید لطمه بزند، حداقل ۴۵ درصد صرفهجویی کرد که این منبع مهمی برای تأمین آب دریاچه خواهد بود.
وی در پایان از تدبیر وزیر نیرو برای اعلام اینکه محیط زیست اولویت نخست در سیاستهای وزارت نیرو است، تقدیر و تخصیص سهم حقآبه قانونی دریاچه ارومیه از طبیعت را ستود و آن را شجاعانه خواند.
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