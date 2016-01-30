برنامه طرح تحول نظام سلامت مناطق حاشیه نشین تبریز رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه که عصر امروز شنبه همزمان با مراسم کشوری رونمایی از برنامه طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت کشور انجام شد مجتمع سلامت چشم انداز زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی جمعیت حاشیه نشین واقع در حوزه شهرداری منطقه یک تبریز را تحت پوشش قرار داده و توسط مراکز سلامت خود برای ساکنین مناطق چشم انداز، ابوذر، شهید باکری، یوسف آباد ارایه خدمات کرده و ساکنین این مناطق می توانند بعد از انجام ویزیت پایه و صدور کارت شناسایی خانوار از خدمات بهداشتی رایگان و خدمات درمانی با تعرفه دولتی بهره مند گردند.

معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در این مراسم ضمن تبریک به مناسبت ایام فجر و تشریح برنامه طرح تحول نظام سلامت شکل گرفته در کشور اظهار داشت: آنچه که در طول یک و نیم سال گذشته اتفاق افتاد، یکی از بی نظیرترین اتقافات حوزه بهداشت است.

دکتر صادق تبریزی در ادامه با بیان اینکه برنامه تحول در قالب ۱۵ برنامه اساسی، ۱۰ پروژه پشتیبان و سه برنامه اصلی در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار خانوار، بالای ۲۰ هزار خانوار و بالای ۵۰ هزار خانوار اتفاق افتاده است، ابراز داشت: ما در آذربایجان شرقی شاهد تحقق سند تدبیر و توسعه هستیم و سه کلید اصلی و هسته ای لحاظ شده در این سند را در حوزه بهداشت و سلامت داشتیم و توانستیم با کمک پرسنل، پزشکان مجرب و ماماهای دانشکده علوم پزشکی ۲۱۰ هزار نفر ساکن روستاها و شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر را تحت پوشش خدمات نوین قرار دهیم.

وی با بیان اینکه در دوره های قبلی، این بخش کم تر مورد توجه بوده و مورد غفلتواقع شده بود ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی تبریز، اولین دانشگاه کشور بود که در این حوزه پیشگام شد و ما از دوازدهم خردادماه سال ۹۳ خدماتمان را در شهر تبریز شروع کردیم و خدمات نوین به مردم کم برخوردار ارایه نمودیم و از پارسال برای اولین بار در کشور، در استان مان به صورت جامع و ابتکاری، بسته خدماتی جامع و کامل را ارایه کردیم.

معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در ادامه تشریح برنامه های معاونت متبوع خود ابراز داشت: با تشکیل پرونده برای ۲۵ درصد از جمعیت حاشیه نشین، به خصوص مناطق کم برخوردار و حاشیه نشین تبریز، ساکنین این مناطق را تحت پوشش و درمان قرار دادیم و با شناسایی بیش از سه هزار و ۵۰۰ بیمار جدید مبتلا به فشار خون، دو هزار و ۹۵۰ نفر بیمار جدید مبتلا به دیابت، ۱۶۰ مورد هپاتیت جدید، انجام بیش از پنج هزار مشاوره روانی و روحی، ۹۰ درصد جمعیت ۲ میلیون نفری مناطق بالای ۵۰ هزار نفری را تحت پوشش قرار داده ایم.