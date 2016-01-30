امنیت پایدار به عنوان پایه شکوفایی سیستان و بلوچستان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در مراسم بهره برداری ۱۳۶۱ روستای سیستان و بلوچستان از اینترنت پر سرعت بی سیم اظهار داشت: دولت نگاه ویژه ای به ایجاد امنیت پایدار در این خطه داشته است و تاکنون به توفیقاتی نیز رسیده است.

وی خدمت رسانی به آحاد مردم را اولویت دولت برشمرد و گفت: دولت خود را بدهکار مردم می داند و وظیفه دارد دین خود را به مردم ادا کند.

وزیر ارتباطات از عزم دولت در رفع مشکلات اقتصادی نیز خبر داد و یادآور شد: تعامل بین قوا افتخار دولت است و با توجه به همدلی و همزبانی که در جامعه به وجود آمده باید هر سه قوه، برای اداره کشور دست به دست هم دهند و کشور را در مسیر توسعه یاری کنند.

واعظی با تاکید بر اهمیت حفظ وحدت داخلی، سیاست دولت یازدهم را همدلی و وفاق برشمرد و گفت: اقوام مختلف برای دولت جایگاه یکسانی دارند و باید با حفظ اتحاد در منطقه به سمت اول شدن پیش رفت.

وی با اشاره به پیروزی در مذاکرات هسته ای نیز گفت: همه دنیا مقاومت تیم مذاکره کننده هسته ای را تحسین کردند و این پیروزی در سایه هدایت های راهگشای مقام معظم رهبری و مقاومت مردم شریف ایران و با رعایت خطوط قرمزنظام حاصل شد.

وزیر ارتباطات با اشاره به مذاکرات هسته ای گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران پیام صلح و دوستی وایجاد ثبات و آرامش را با اعمال سیاست برد- برد به عنوان یک استراتژی مذاکره ای به جهان تشنه حقیقت درجهت حل وفصل اختلافات و منازعات به اثبات رساند.

وی افزود: امروز برجام با تدبیر و مدیریت صحیح و کار آمد، فصل نوینی را در کلیه زمینه های سیاسی، اقتصادی، صنعتی و بازرگانی فرا روی کشورمان درجهت کاهش هزینه های زائد قرار داده است و باید از این موقعیت بهترین بهره را برد.

به گفته مقام عالی وزارت، خدمت رسانی به مناطق محروم، مرزی و روستاها جزو اولویت های وزارت ارتباطات است و در این راستا امروز شاهد بهره برداری از خدمات این نهاد در استان سیستان و بلوچستان هستیم.

وی افزود: سیستان و بلوچستان به دلایل مختلف در سالهای گذشته با برخی محرومیت ها رو به رو بوده است به همین سبب دولت یازدهم با نگاه عدالت و برابری، توسعه این استان را در اولویت کاری خود قرار داده است.

واعظی بیان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با انجام کارهایی مانند افزایش شبکه انتقال استان، گسترش فیبر نوری و توسعه اینترنت نسل سه و چهار در سال جاری حدود سه هزارو ۳۹۰ میلیارد ریال در استان سرمایه گذاری کرده است.