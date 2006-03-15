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۲۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۱۷

دستاوردهاي نظام در سال 84 (10):

شكل گيري "نهضت ملي" براي دفاع از فن آوري هسته اي دستاورد بزرگ نظام در سال 84 بود

شكل گيري "نهضت ملي" براي دفاع از فن آوري هسته اي دستاورد بزرگ نظام در سال 84 بود

محمدكاظم انبارلويي گفت:احمدي نژاد توانست با صداقت و به خاطر مواضع مردمي خود به قلوب مردم راه پيدا كند و اين يكي از توفيقات بزرگ نظام جمهوري اسلامي است

محمد كاظم انبارلويي، عضو شوراي سردبيري روزنامه رسالت در گفتگو با "مهر" در خصوص مهمترين دستاوردهاي نظام در سال جاري گفت: سالي كه گذشت سالي بود كه بود كه همبستگي ملي و وفاق ملي حقيقتا در آن به اوج رسيد، انتخابات رياست جمهوري در دو مرحله نقطه درخشان اين همبستگي ملي بود.

وي افزود:حضور گسترده و وسيع مردم در انتخابات رياست جمهوري نهم و رقابت كامل و آزادانه گروههاي سياسي و انتخاب شخصيتي به عنوان رئيس جمهور كه امروز شايد محبوب ترين چهره  سياسي در ايران و منطقه و حتي جهان باشد.

عضو سردبيري اظهار داشت:احمدي نژاد توانست با صداقت و به خاطر مواضع مردمي خود به قلوب مردم راه پيدا كند و اين يكي از توفيقات بزرگ نظام جمهوري اسلامي است.

انبارلويي "ايجاد عزم ملي براي رسيدن به قله هاي پيشرفت و ترقي" را دومين دستاورد نظام جمهوري اسلامي قلمداد كرده و گفت: نمود عالي اين عزم در بحث بهره مندي از فن آوري هسته اي بود.

وي تصريح كرد: در راهپيمايي 22 بهمن امسال شاهد يك رفراندوم عظيم در كشور بوديم و جهان اين را فهميد.

انبارلويي، تبديل موضوع هسته اي به  يك "نهضت ملي" براي مبارزه با استكبار و پيشرفت را از جمله ديگر دستاوردهاي نظام دانست.

کد مطلب 303751

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