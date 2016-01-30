به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر شنبه در جلسه ستاد ساماندهی و احیای ظرفیت های راکد در لرستان اظهار داشت: این ستاد یک نوع آوری در کشور است که در استان لرستان راه اندازی شده است.

وی عنوان کرد: هزار و ۷۴۰ میلیارد طرح راکد در لرستان علاوه بر ضرر خود به تورم نیز تبدیل شده و در کل کشور خود را شاخص نشان می دهد.

استاندار لرستان احیاء کردن ظرفیت های راکد و ورود آنها به چرخه اقتصادی را کار بزرگی دانست و ادامه داد: معاون اول رئیس جمهور نیز از طرح راه اندازی این ستاد استقبال کردند و آن را طرح قابل قبولی دانستند.

بازوند با اشاره به اینکه ۶۰ درصد از ۶۱۸ طرح راکد لرستان به سرمایه در گردش نیاز دارند، تصریح کرد: پس از احیاء شدن سازمان مدیریت و برنامه ریزی که با ۶۰ سال قدمت منحل شد که از برنامه های ریاست جمهور بود بدنه این سازمان برای کار کارشناسی وارد عمل شد.

وی با بیان اینکه ۵۰۰ هزار میلیارد پروژه نیمه تمام در کشور و هفت هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در لرستان روی دست دولت مانده است، افرود: اگر چه دولت در حال تعیین تکلیف است اما بدنه کارشناسی مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کنار آن لازم است.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه این هفت هزار میلیارد تومان فقط مختص پروژه های استانی است، خاطرنشان کرد: سد بختیاری به تنهایی سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار می خواهد.

بازوند در خصوص شرکت چرم و پوست بیان داشت: مقرر شده سرمایه گذار آن پنج میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و بانک ۱۲ میلیارد تومان مشروط بر اینکه سهم سرمایه گذار هزینه شده یا آماده باشد پرداخت کند.

وی در خصوص طرح کارخانه سیمان سفید دورود نیز اظهار داشت: سرمایه گذار آن ۲۰ هکتار زمین خریده و تقاضا داشته که ۳۰ هکتار از منابع طبیعی بگیرد که اعلام کردیم فعلا کار را در ۲۰ هکتار خود آغاز کند.

استاندار لرستان به اثر مثبت برداشته شدن تحریم ها اشاره کرد و ادامه داد: تمام وسایل فولاد ازنا از چین بارگیری شده و در مسیر است و به زودی به استان می رسد.

بازوند با اشاره به اینکه صندوق احیای آثار تاریخی حدود بیش از ۲۰۰ پروژه در سطح کشور را به مزایده گذاشته است، تصریح کرد: لرستان تاکنون سهمی از آنها نداشته و میراث فرهنگی لرستان در این زمینه اقدام کند که حداقل در هر مزایده دو طرح از لرستان که مصوبه هیئت دولت دارند شرکت کنند.

وی افزود: هفته آینده ورزش و جوانان لرستان در جلسه برای واگذاری دهکده المپیک و میدان اسب دوانی حاضر باشد.