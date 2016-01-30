به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن موسویچلک از شناسایی گلوگاه فساد و راههای ارتقاء سلامت اداری در بهزیستی خبر داد و گفت: قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با مفاسد سال ۹۲ در دولت وقت مصوب شد که بر این اساس به صورت فراگیر شناسایی گلوگاه فساد را در ۶ منطقه کشور که هر منطقه ارزیابی یک حوزه ستادی را در دست داشت، آغاز کردیم.
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور، تصریح کرد: بر این اساس استانهای هر منطقه گلوگاه حوزه واگذاری را مکتوب و پس از جمعبندی برای دبیرخانه ارسال کردند؛ البته این شناسایی از طریق واحدهای استانی و همچنین سازمانهای غیردولتی متشکل از ۱۰ تشکل معرفی شده از سوی معاونتها صورت میپذیرد.
وی هدف از این اقدام را پیشگیری از موضوعات و اقدامات زمینهساز افزایش فساد برشمرد و گفت: برای پیشگیری از رویکردهای اجتماعی چارهای جزء شناسایی نداریم؛ لذا امیدواریم با این اقدام بتوانیم برای تقویت و ارتقاء سلامت اداری سازمان بهزیستی کشور تلاش کنیم.
موسویچلک با بیان اینکه سامانه سلامت اداری و سامانه پیشگیری و مقابله با فساد در قوه مجریه فعال شده است، در پایان یادآور شد: در حال حاضر بهزیستی در این سامانهها با توجه به قوانین و آئیننامهها در وضعیت مطلوبی به سر میبرد.
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی خبر داد:
ارتقاء سلامت اداری با شناسایی گلوگاه فساد در بهزیستی
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی از شناسایی گلوگاه فساد و راههای ارتقاء سلامت اداری در بهزیستی خبر داد و گفت: این فرآیند با ارائه گزارشهای استانی به ستاد در مرحله نهایی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن موسویچلک از شناسایی گلوگاه فساد و راههای ارتقاء سلامت اداری در بهزیستی خبر داد و گفت: قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با مفاسد سال ۹۲ در دولت وقت مصوب شد که بر این اساس به صورت فراگیر شناسایی گلوگاه فساد را در ۶ منطقه کشور که هر منطقه ارزیابی یک حوزه ستادی را در دست داشت، آغاز کردیم.
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