طلا و برنز برای ابراهیمی و رضایی/ دو فینالیست در انتظار حریفان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی جوانان کشورمان در این مسابقات که در رده سنی بزرگسالان برگزار می شود موفق به کسب چندین مدال شدند. بر این اساس نتایج کشتی‌گیران ایران تا این دوره از رقابتها به شرح زیر است:

در کشتی آزاد و در وزن ۵۷ کیلوگرم یونس امامی به کشتی گیر کانادا باخت و از دور رقابتها کنار رفت. در همین وزن خیراله قهرمانی از دور رقابتها حذف شد. در این وزن ۲۰ نفر حضور دارند.

در وزن ۸۶ کیلوگرم علی موجرلو به دیدار فینال راه یافت و ارشک محبی نیز مقابل حریف بلغارستانی شکست خورد و از دور رقابت ها کنار رفت. در این وزن ۱۵ نفر حضور دارند.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم نیز امیررضا امیری با شکست رقبا فینالیست شد. در این وزن ۱۵ کشتی گیر حضور دارند.

در کشتی فرنگی و در وزن ۸۰ کیلوگرم ۴ کشتی گیر حضور داشتند که مهدی ابراهیمی به مدال طلا رسید و کیوان رضایی نیز صاحب مدال برنز شد.

در وزن ۹۸ کیلوگرم نیز امیرحسین حسینی کشتی گیرانی از بلغارستان را شکست داد اما در مرحله نیمه نهایی مقابل آرتور الکسانیان قهرمان جهان از ارمنستان شکست خورد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار به مصاف کشتی گیر مصری می رود. محمد بیرانوند در این وزن که ۱۰ کشتی گیر در آن حضور دارند از دور رقابت ها کنار رفت.در وزن ۷۱ کیلوگرم تیم ایران نماینده ای نداشت.

مسابقات جام دانکلوف و نیکولاپتروف بلغارستان که از دیروز آغاز شده، فردا(یکشنبه) با مسابقات اوزان باقی مانده به پایان می رسد.