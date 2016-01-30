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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۵۲

تصادف در محور سرباز - ایرانشهر یک کشته و ۲مجروح برجای گذاشت

تصادف در محور سرباز - ایرانشهر یک کشته و ۲مجروح برجای گذاشت

زاهدان- فرمانده پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان گفت: تصادف یک دستگاه سواری پراید با پژو ۴۰۵ در محور ارتباطی سرباز - ایرانشهر یک کشته و دو مجروح بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان، سرهنگ محمدرضا کورسی در این باره اظهار داشت: برابر اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف فوتی در ساعت ۱۱ ظهر امروز در کیلومتر ۴۵ محور سرباز - ایرانشهر بلافاصله ماموران پلیس راه در محل حاضر شدند.

وی افزود: سورای پراید به علت تجاوز به چپ با یک دستگاه سورای پژو ۴۰۵ برخورد کرده که سبب مرگ یک نفر و زخمی شدن دو نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیستان و بلوچستان به سبب وسعت زیاد دارای دو مرکز فرماندهی پلیس راه شمال و جنوب است.

کد مطلب 3037522

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