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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۳۰

زمان برگزاری قرعه کشی مرحله نهایی جام جهانی مشخص شد

زمان برگزاری قرعه کشی مرحله نهایی جام جهانی مشخص شد

به دنبال اعلام زمانبندی برگزاری جلسات کنفدراسیون فوتبال آسیا، زمان برگزاری قرعه کشی مرحله نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال،  ویندزور جان دبیرکل AFC در نامه ارسالی خود به فدراسیون‌های عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا از زمانبندی برگزاری جلسات سه ماهه آینده این کنفدراسیون خبر داد که در این میان ۲۶ فروردین ۹۵ همزمان با برگزاری جلسه کمیته مسابقات AFC، مراسم قرعه کشی مرحله نهایی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و همچنین جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۹ امارات به میزبانی کوالالامپور نیز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3037525

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