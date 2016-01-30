به گزارش خبرنگار مهر، جواد خامسان ظهر شنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه برای فعال کردن امداد هوایی استان باید آشیانه بالگرد در استان احداث شود، بیان کرد: از محل اعتبارات استانی و ملی تا کنون هیچ اعتباری برای این پروژه دریافت نکرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه پایگاه امدادی مرکز استان در قالب احداث آشیانه بالگرد، مرکز کنترل عملیات، مرکز آموزش های تخصصی و پایگاه اسکان اضطراری پیش‌بینی شده است، ادامه داد: علی‌رغم اینکه زمین موردنیاز این پروژه از ۱۰ سال پیش جانمایی و تملک شده اما اعتباری برای اجرایی کردن این پروژه تخصیص نیافته است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه در سال جاری برای دو پروژه پایگاه امداد و نجات استان و امداد درون‌شهری ۵۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات بند «و» مصوب شد، گفت: اما تا کنون هیچ تخصیصی در این زمینه نداشته‌ایم.

خامسان ادامه داد: این پروژه برای مسئولان استانی نیز با توجه به کمبودهای اعتباری اولویت نبوده و هیچ اعتبار استانی نیز برای هلال‌احمر مصوب نشده است.

وی با اشاره به اینکه هزینه پرواز هر ساعت بالگرد ۱۵ میلیون تومان است، تصریح کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی و کمبودهایی که در سایر بخش‌ها داریم ایجاد بالگرد اولویت اول برای هلال‌احمر نیست.

وی عنوان کرد: برای ساخت آشیانه بالگرد در مرکز امداد و نجات استان به حدود چهار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در سال گذشته سه دستگاه آمبولانس به تجهیزات هلال‌احمر استان اضافه شد، گفت در حاضر تمامی پایگاه‌های امدادی هلال‌احمر مجهز به آمبولانس است.

خامسان با بیان اینکه پیگیر اضافه کردن چهار پایگاه امداد و نجات کوهستانی در استان هستیم، عنوان کرد: در حال حاضر ۲۱ پایگاه امداد و نجات در استان فعال است.

اعزام ۱۴ کاروان سلامت به مناطق محروم خراسان جنوبی

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی به برنامه‌های دهه فجر هلال‌احمر استان اشاره کرد و گفت: ۱۴ کاروان سلامت در این ایام به مناطق محروم استان اعزام می‌شوند.

وی با اشاره برپای ایستگاه‌های سلامت در مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در سطح استان گفت: بانک امانت تجهیزات پزشکی در شهرستان های بیرجند، قاین، نهبندان و فردوس بااعتبار ۲۲۰ میلیون ریال راه‌اندازی می‌شود.

خامسان از برگزاری دوره کویر نوردی فجر آفرینان هلال‌احمر در شهرستان زیرکوه خبر داد و افزود: جشنواره فرهنگی و ورزشی برادران در فردوس برگزار می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی عنوان کرد: همچنین طی این ایام هر یک از شعب هلال‌احمر یک کاروان نیکوکاری را به مناطق محروم اعزام می‌کند.