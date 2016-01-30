دستگیری فردی به اتهام تهدید و اخاذی در شبکه اجتماعی موبایلی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس خراسان جنوبی، سرهنگ غلامرضا حسینی اظهارکرد: با شکایت یکی از شهروندان مبنی بر تهدید وی توسط فردی ناشناس و اخاذی از وی در شبکه اجتماعی تلگرام، موضوع در دستورکار پلیس فتا قرار گرفت.

وی اظهار داشت: با پی جویی های فنی و پلیسی، عامل تهدید و اخاذی بر علیه شاکی در شبکه اجتماعی مبتنی بر موبایل شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی به پلیس فتا احضار شد.

سرهنگ حسینی افزود: در پلیس فتا از متهم بازجویی شد که ابتدا منکر عمل مجرمانه خود شد اما پس از مشاهده مستندات و بازبینی مستندات به جرم خود اعتراف کرد.

وی گفت: متهم در اظهارات خود بیان داشت چند وقت پیش در گروهی عضو شدم که پس از مدتی مدیر گروه مرا از گروه حذف کرد و مورد تمسخر دوستانم قرار گرفتم که متعاقب آن به مدیر گروه پیام داده و وی را تهدید به درج عکس و مشخصات وی در سایت مستهجن و خلاف عفت کردم و در حال حاضر از کرده خود پشیمان هستم.

سرهنگ حسینی در پایان از شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.ir گزارش کنند.