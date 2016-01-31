جزئیات همکاری علمی ایران و فرانسه/ تبادل استاد و دانشجو

حسین سالار آملی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به همراه رئیس جمهور به فرانسه و دستاوردهای این سفر گفت: دکتر فرهادی در این سفر با «تییری ماندون» همتای فرانسوی خود دیدار کرده و بر توسعه هرچه بیشتر همکاری های دانشگاهی و تحقیقاتی میان ایران و فرانسه تاکید کرد.

وی ادامه داد: مهمترین تفاهم نامه در این سفر، تفاهم نامه علمی دانشگاهی با کشور فرانسه بود که ما بین وزیرعلوم کشور ما و همتای فرانسوی وزیر علوم منعقد شد.

قائم مقام وزیرعلوم در امور بین الملل افزود: در این دیدار برنامه‌های پژوهشی دو طرف و چگونگی انجام پروژه‌های مشترک بررسی شد.

وی افزود: همچنین مقرر شد پارک‌های علم و فناروی دو کشور باهم همکاری کنند و از طرفی هم تبادل استاد و دانشجو جزء محورهای اساسی فعالیت دو کشور قرار گرفت.

سالارآملی افزود: قرارشد یک هیات کاری بین دو گروه ایجاد شود. همچنین مقرر شد این هیات کاری در آینده نزدیک به تهران آمده و جزئیات برنامه ها را هماهنگ کند.