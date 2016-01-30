به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه تراکتورسازی، پس از اظهارات ستار همدانی درباره عدم وجود صداقت در باشگاه تراکتورسازی، این باشگاه ضمن غیر واقعی دانستن اظهارات همدانی، بیانیهای را منتشر کرد و اظهارات دستیار پیشین قلعهنویی را غیر واقعی دانست. در این بیانیه آمده است:
«باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی بهعنوان یکی از پرهوادارترین تیمهای فوتبال در ایران همواره صداقت و راستی را سرلوحه امور خود قرار داده و معتقد است در عرصه ورزش پهلوانی نباید به هر قیمتی به دنبال قهرمانی بود و ارزشها را زیر پای گذاشت.
باشگاه تراکتورسازی پس از تغییر کادر فنی تمامی شرایط را مهیا کرد تا تیم بتواند به جایگاه واقعی خود دست یابد و در انتخاب دستیارها نیز دست سرمربی تیم را باز گذاشت تا امیر قلعهنویی بتواند با توجه به نیازها و صلاحدید خود از نفرات جدید استفاده کند.
در این راستا سرمربی تیم دستیاران خود را معرفی کرد و کادر فنی جدید تیم در حالی معرفی شد که قرارداد آنها بهطور کاملاً شفاف و بدون وجود کوچکترین ابهامی بسته شد تا تیم در شرایط حساس مسابقات بدون کوچکترین مشکلی به کار خود ادامه دهد.
حال که آقای ستار همدانی طی مصاحبهای مدعی شدهاند که صداقت در باشگاه تراکتورسازی وجود ندارد باید نکاتی را متذکر شویم تا افکار عمومی خود قضاوت کنند که صداقت باشگاه تراکتورسازی در این میان تا چه میزان بوده است.
پس از تصمیم سرمربی تیم مبنی بر انتخاب آقای ستار همدانی بهعنوان مربی تیم و طبق توافق صورت گرفته قرارداد این مربی به مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل ۵۰ میلیون تومان برای نیمفصل حضور در تراکتورسازی به امضا رسید که تصویر نسخه اصلی این قرارداد در زیر قابلمشاهده است:
حال ایشان مدعی شدند که قرارداد منعقدشده با باشگاه ۲۰ میلیون تومان بوده و باشگاه قول متممهای اضافی را به وی داده است درحالیکه مبلغ درجشده در این قرارداد با ادعای مطرحشده تطابق نداشته و از متمم خاصی نیز در این قرارداد وجود ندارد. مشخص نیست که آقای همدانی باوجود قراردادی که موجود است چگونه چنین ادعایی مطرح میکنند.
ایشان همچنین در این مصاحبه مدعی شدهاند که مدیریت باشگاه جوابی به تماسهایشان نداده است؛ این ادعا در حالی مطرح میشود که وی در این برهه با باشگاه تراکتورسازی قرارداد داشته و این قرارداد از قبل توافق شده بود و باوجود ثبت این قرارداد درخواست افزایش قرارداد را داشت که ازنظر باشگاه بههیچعنوان قابلقبول نبود.
در بخشی از صحبتها آقای همدانی مدعی شدهاند که پول بلیتهایشان را هم از جیبشان هزینه کردهاند و هنوز این مبلغ را از باشگاه دریافت نکردهاند و برای این ادعایشان نیز آقای نصیری مدیر اجرایی باشگاه را گواه این ادعایشان میدانند درحالیکه مدیر اجرایی باشگاه اینچنین میگوید که هزینه تمامی بلیتهای آقای همدانی را که مربوط به باشگاه بوده پرداختشده است.
مشخص میشود که وی انتظار داشته باشگاه قراردادش را تا مبلغ دو برابر افزایش دهد و زمانی که باشگاه با این درخواست وی مخالفت کرده تصمیم به جدایی از کادر فنی تیم گرفته است و درحالیکه باشگاه میتوانست تا امروز به این اقدام غیرحرفهای این مربی واکنش نشان دهد سکوت را ترجیح داده ولی مشخص نیست که ایشان چگونه میتوانند با اینچنین مصاحبههایی باشگاه را متهم به عدم صداقت کنند؟
لذا باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی با ارائه شواهد و قراین تصمیمگیری در این زمینه را به افکار عمومی واگذار میکند و رسانهها و هواداران پرشور تیم میتوانند باوجود مدارک پی به صداقت طرفین ببرند.
نظر شما