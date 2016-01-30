اقدام مشکوک حریری در حمایت از فرنجیه/جعجع به دنبال انتقامجویی

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: پس از پایان دوره ریاست جمهوری «میشل سلیمان» در سال ۲۰۱۴، به دلیل مخالفت اکثر گروه‌ها و جریان های سیاسی با تمدید این دوره که دلیل آن را مواضع ضعیف وی در قبال تحولات داخلی و منطقه‌ای اعلام کردند، کشور لبنان با بحران خلاء ریاست جمهوری مواجه شد؛ بحرانی که سلسله نشست های متعدد حزب الله و المستقبل هم برای پایان دادن به آن کارگر نبود. از زمان آغاز بحران خلأ ریاست جمهوری در لبنان، نمایندگان پارلمان این کشور جلسات متعددی را برای انتخاب رئیس جمهوری تشکیل داده اند اما تمامی این جلسات یا به دلیل عدم توافق گروه های سیاسی بر سر نام رئیس جمهوری و یا به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان با ناکامی مواجه شده اند.

خلاء ریاست جمهوری در تاریخ سیاسی لبنان مسبوق به سابقه است. از پایان دوره ریاست جمهوری «امین الجمیل» تا انتخاب «رینیه معوض»؛ یعنی از سپتامبر ۱۹۸۸ تا نوامبر ۱۹۸۹و همین طور از پایان دوره ریاست جمهوری «امیل لحود» تا انتخاب «میشل سلیمان»؛ یعنی از نوامبر ۲۰۰۷ تا مه ۲۰۰۸، کاخ ریاست جمهوری لبنان در «بعبدا» فاقد رئیس بود. در نتیجه کشمکش های سیاسی در لبنان در نهایت «سمیر جعجع» نامزد مورد حمایت سابق جریان ۱۴ مارس به صورت کاملا ناگهانی و در اقدامی غیرمنتظره حمایت خود از «میشل عون» نامزد مورد حمایت جریان ۸ مارس حمایت کرد. در نتیجه قرار است پارلمان لبنان در جلسه آینده خود در رابطه با رئیس جمهوری بعدی این کشور تصمیم گیری کند. در همین ارتباط، خبرنگار مهر گفتگویی را با دکتر «مسعود اسدللهی» استاد جغرافیای سیاسی و کارشناس مسائل خاورمیانه انجام داده است که مشروح آن از نظر می گذرد؛

*دلایل حمایت «سمیر جعجع» از «میشل عون» کاندیدای مورد حمایت حزب الله چیست؟

علت کناره گیری «سمیر جعجع» از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری لبنان و حمایت وی از «میشل عون» برای تصدی این پست به مواضع اخیر «سعد الحریری» رئیس جریان المستقبل لبنان طی هفته های اخیر بازمی گردد؛ زمانی که الحریری در جریان دیداری دوجانبه با «سلیمان فرنجیه» رسما اعلام می کند که جریان المستقبل آماده است تا از وی برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری به جای سمیر جعجع حمایت کند. همانگونه که می دانید فرنجیه یکی از چهره های برجسته جریان ۸ مارس در لبنان به شمار می رود و رابطه بسیار نزدیک و تنگاتنگی با حزب الله و دولت سوریه دارد. بنابراین، چنین تحولی در عرصه انتخابات ریاست جمهوری لبنان، تحولی بزرگ محسوب می شود.

در ابتدا تصور می شد که اقدام الحریری در اعلام حمایت از سلیمان فرنجیه به جای سمیر جعجع مانوری است از سوی وی که با هدف بر هم ریختن صفوف جریان ۸ مارس انجام شده است. حتی هم اکنون نیز چنین شک و شبهه ای در خصوص اقدامی که سعد الحریری انجام داده است، وجود دارد، چراکه با وجود اینکه الحریری در جریان دیدار شخصی با سلیمان فرنجیه حمایت خود از وی را اعلام کرده است اما تاکنون حاضر به علنی و رسمی کردن مسأله نشده است.

در مقابل، سمیر جعجع از این اقدام و انتخاب الحریری بسیار تعجب کرد، زیرا داستان دشمنی جعجع با سلیمان فرنجیه که الحریری وی را به عنوان جایگزین جعجع انتخاب کرد، بسیار طولانی است. پدر سلیمان فرنجیه، مادر و خواهر او توسط نیروهای سمیر جعجع کشته شدند و این انتخاب سلیمان فرنجیه برای تصدی پست ریاست جمهوری توسط سعد الحریری یک ضربه بسیار شدیدی به جایگاه سمیر جعجع در بین مسیحیان ۱۴ مارس داشت. از همین روی، سمیر جعجع برای احیای خود و همچنین جبران این مسأله موضع خود را تغییر داده و از میشل عون حمایت کرد. وی تلاش کرد تا با این اقدام خود پاسخ محکمی به سعد الحریری داده باشد.

*به نظر شما این اقدام باعث انشقاق در جریان ۱۴ مارس خواهد شد؟ بلوک بندی های سیاسی در لبنان با این اقدام دستخوش تغییر خواهد شد؟

در واقع باید گفت که صفوف هر دوجبهه به هم ریخته است. این غیرقابل انکار است صفوف ۱۴ مارس و همچنین ۸ مارس به هم ریخته است. در جبهه ۸ مارس «نبیه بری» از سلیمان فرنجیه حمایت می کند و از صفوف ۱۴ مارس، سعد الحریری و جنبلاط هم از سلیمان فرنجیه حمایت می کنند. بر عکس، سمیر جعجع از جریان ۱۴ مارس از میشل عون حمایت می کند و حزب الله و جریان ۸ مارس هم از میشل عون حمایت می کند. بنابراین حداقل برآورد از اوضاع سیاسی مربوط به تحولات انتخابات ریاست جمهوری این است که صفوف به هم ریخته است.

در نهایت برای رسیدن به نتیجه باید منتظر شد و دید اوضاع به کجا خواهد رسید، زیرا هیچ چیز قطعی نیست. اگر پارلمان لبنان در جلسه آینده خود برای انتخاب رئیس جمهوری لبنان، از میان میشل عون و سلیمان فرنجیه یک نفر را برای تصدی پست ریاست جمهوری برگزیند، قطعا صفوف هر دو جبهه به هم خواهد ریخت.

*آیا هدف اصلی سعد الحریری از معرفی فرنجیه ایجاد انشقاق در جریان ۸ مارس بوده و یا اهداف دیگری را دنبال می کند؟

در حال حاضر تحلیل های مختلفی در این زمینه وجود دارد. تاکنون هیچکس نتوانسته است پاسخ دقیقی به این سؤال بدهد، زیرا در حقیقت انتخاب سلیمان فرنجیه توسط سعد الحریری جای تعجب بسیار دارد. علامت سؤال بزرگ این است که اگر سعد الحریری حاضر نیست میشل عون را به ریاست جمهوری بپذیرد، چگونه در مقابل با گزینه ای همچون سلیمان فرنجیه موافقت کرده است؟ زیرا ارتباط سلیمان فرنجیه با حزب الله، دولت سوریه و حتی شخص بشار اسد بسیار بسیار قوی تر از ارتباط عون با آنهاست. بنابراین از ابتدا این شک و شبهه وجود داشت که سعد الحریری در اقدامی که انجام داده است، صادق نیست و در واقع با جبهه ۸ مارس بازی می کند تا آن را به هم بریزد. این شبهه نیز وجود دارد که الحریری قصد داشته در واقع توپ را در زمین حزب الله انداخته و اینگونه وانمود کند که حزب الله مانع انتخاب رئیس جمهور کشور است.

در هر صورت، هنگامی که کار به اینجا رسیده است که صفوف ۱۴ مارس پیش از ۸ مارس به هم ریخته است، بار دیگر تحلیل اول زیر سؤال می رود. با این حال، هیچکس در صحنه سیاسی لبنان نمی تواند پاسخ دقیقی به این سؤال بدهد تا در آینده همه چیز مشخص شود.

*با توجه به اینکه گروهی در ۸ مارس از جمله «نبیه بری» از «سلیمان فرنجیه» حمایت می کنند، بنابراین انتخاب میشل عون به عنوان رئیس جمهوری چه پیامدهایی بر این جریان خواهد داشت؟

این موضوع برای جریان ۸ مارس می تواند تبعاتی به دنبال داشته باشد، زیرا درست است که هر دو نامزد تصدی پست ریاست جمهوری از جریان ۸ مارس هستند، با این حال در صفوف این جریان اختلافاتی دیده می شود که نمی توان از آن چشم بست. بنابراین چنین مسأله ای می تواند به انسجام درونی جریان ۸ مارس لطمه زده و وحدتی که تا به امروز از آن برخوردار بودند را متزلزل کند. بنابراین، یک وضعیت خطرناکی در حال اتفاق افتادن است که باید منتظر ماند و دید پارلمان لبنان در جلسه بعدی خود در خصوص انتخاب رئیس جمهوری بعدی چه اقدامی را انجام می دهد.

*با توجه به اقدام «سمیر جعجع» که مورد حمایت قطر است، رقابت میان این کشور و عربستان سعودی را چگونه ارزیابی می کنید؟

البته گمانه زنی هایی که در این خصوص مطرح می شود تنها رسانه ای بوده و قطر و عربستان سعودی هیچیک مواضع رسمی خود در خصوص نامزدهای مورد حمایتشان در انتخابات ریاست جمهوری لبنان را اعلام نکرده اند. اخبار رسانه ای حاکی از آن هستند که عربستان از موضع اخیر «سمیر جعجع» بسیار عصبانی بوده و این اقدام را به مثابه یک «گناه بزرگ» و یا یک «اشتباه» بزرگ تلقی کرده است. از سوی دیگر، قطری ها هم گفته می شود که از موضع «سمیر جعجع» حمایت کرده اند. با این اوصاف یک نوع رقابت میان عربستان و قطر گفته می شود در حال شکل گیری است. البته نباید از این مسأله غافل شد که چنین مسأله ای تاکنون در حد شایعات و گمانه زنی های رسانه ای باقی مانده است.

اینکه در حقیقت میان عربستان و قطر به دلیل مسأله انتخابات ریاست جمهوری لبنان اختلافاتی وجود دارد، هنوز در محافل رسمی مطرح نشده است. با این حال باید گفت که از قبل نیز رقابت هایی میان عربستان و قطر در عرصه انتخابات ریاست جمهوری لبنان وجود داشت و قطری ها تلاش می کردند با ایفای نقش در عرصه تحولات انتخاباتی لبنان، در واقع یک جای پای خوب برای خود در صحنه سیاسی لبنان باز کنند. در نهایت، بعید نیست که چنین رقابتی میان عربستان و قطر وجود داشته باشد.