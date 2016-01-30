سرمایه های هلال احمر جوابگوی هزینه ها نیست/ضرورت تحقق بودجه ۹۴

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی در جلسه شورای معاونین ضمن فرارسیدن ایام‌الله دهه فجر و گرامیداشت یاد شهیدان انقلاب اسلامی و امام شهیدان تأکید کرد: برنامه‌های دهه فجر باید با قوت و جدیت پیگیری و اجرایی شود.

وی با اشاره به سفر رئیس‌جمهوری و استقبالی که اخیراً کشورهای غربی از رئیس‌جمهور داشتند افزود: در دنیای پر از تنش و رقابت، این موفقیت محصول مقاومت مردم ایران است؛ این استقبال از رئیس‌جمهور بازتاب آن چیزی است که منبعث از داخل کشور و سرمایه مردمی است.

ضرورت تبدیل پتانسیل‌ها و سرمایه‌های موجود به منابع پایدار کشور

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر اینکه کشورهای خارجی بسیار مشتاق به تعامل با ایران شده‌اند و تمام آداب و رسوم غربی خود را به احترام به فرهنگ ایرانی و اسلامی و نماینده این فرهنگ که همانا رئیس‌جمهور ایران بود؛ کنار گذاشتند، افزود: در این دوره لازم است با بسترهایی که در داخل کشور داریم از فنّاوری‌ها و سرمایه‌هایشان استفاده کرده و آن را تبدیل به منابع پایدار برای کشور کنیم.

ضیائی با اشاره به اینکه ۷ درصد منابع زمینی دنیا و بزرگ‌ترین منابع نفت و گاز دنیا در اختیار ایران است، خاطرنشان کرد: دنیا نمی‌تواند ظریفت عظیم نیروی انسانی، منابع و قدرت ایران را نادیده بگیرد و البته وظیفه ماست از این بسترها که خداوند در اختیارمان قرار داده به نحو احسن استفاده کنیم.

وی با تأکید بر اینکه در فضای پساتحریم و موفقیت‌های ایجاد شده جمعیت هم باید جایگاه و نقش واقعی خود را ترسیم کند افزود: لازم است از این موفقیت که با خون شهیدان، مقاومت مردمی، مدیریت هوشمندانه رهبری و تدبیر رئیس‌جمهور و گروه مذاکره‌کننده به دست آمده، نگهداری کنیم.

حفظ جایگاه حمایت‌طلبی به‌عنوان دستگاهی مردمی

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر اینکه باید پیگیر تحقق بودجه ۹۴ باشیم افزود: در حال حاضر هر آنچه هزینه می‌کنیم از سرمایه‌های داخلی است و این سرمایه‌ها نیز در آینده نزدیک نخواهد توانست جوابگوی هزینه‌های ما باشد.

وی با تأکید بر اینکه جذب اعتبارات و حفظ جایگاه حمایت‌طلبی به‌عنوان دستگاه مردمی باید در دستور کار باشد افزود: ما باید حمایت حداکثری قوای سه‌گانه را از جمعیت هلال‌احمر به‌عنوان یک نهاد مدافع مردم جلب کنیم و این فرهنگ در جامعه و به‌ویژه در میان مسئولان ارشد نظام ایجاد شود که همه دستگاه‌ها به‌نوعی خدمات هلال‌احمر نیاز دارند و این نهاد معین دولت در بحران‌ها و حوادث بزرگ است.

ضیائی با اشاره به اینکه هیچ نهاد و وزارتخانه‌ای در کشور نیست که ۴ نماینده رئیس‌جمهوری عضو آن (شورای عالی) باشند، افزود: برای تحقق خواسته‌های به‌ حق جمعیت هلال احمر، از جمله بودجه باید از این ظرفیت‌ها بهترین استفاده را داشته باشیم.

تدوین دستورالعمل یکسان برای اجرای طرح نوروزی هلال‌احمر فارغ از کار جزیره‌ای

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به نزدیک بودن فصل نوروز و ضرورت آمادگی هر چه بیشتر برای اجرای طرح‌های نوروزی جمعیت هلال‌احمر خاطرنشان کرد: برای نوروز باید دستورالعمل مشخص، یکسان و با یک سبک و سیاق تدوین شود که لازم است با مدیریت دبیرکل جمعیت هلال احمر، این مهم محقق شود.

وی افزود: درست است که ظرفیت‌های سازمانی باید به بهترین شیوه بروز و ظهور داشته باشد اما باید توجه داشته باشیم که جمعیت هلال‌احمر تشکیلاتی چندپاره نیست و یک مجموعه واحد است و نباید این‌گونه باشد که هر مجموعه جداگانه و جزیره‌ای به استان‌ها برنامه‌ای را ابلاغ نماید.

ضیائی در خصوص تدوین گزارش عملکرد کیفی، شاخص مدار و تحلیلی برای نشان دادن خدمات وظایف جمعیت هلال‌احمر به مخاطب مدنظر خاطرنشان کرد: مخاطب گزارش عملکردی که برای نهادهای بیرونی تهیه می‌شود، متفاوت است و لذا محتوای آن هم باید به شکلی باشد که تمام ساختارهای یک گزارش عملکرد تحلیلی مناسب را داشته باشد تا براساس آن بتوان نشان داد هلال‌احمر چه تأثیری در جامعه دارد، از چه بحران‌هایی جلوگیری کرده است و برای رسیدن به نقطه مطلوب به چه منابع و زیرساخت‌هایی نیازمند است.