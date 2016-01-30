اجرای ۵۷۰ برنامه شاخص در چهارمحال و بختیاری به مناسبت دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، علی گرجی ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی با اشاره به اینکه به مناسب دهه فجر امسال بیش از چهار هزار ویژه برنامه در سطح استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود، عنوان کرد: ۵۷۰ برنامه شاخص به مناسبت دهه فجر در سطح استان برگزار می شود.

وی افزود: با همت مردم این استان بیش از یک هزار و ۳۰۰ ستاد برای برگزاری برنامه ها دهه فجر در سطح استان تشکیل شده است.

رئیس شورای تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: نخستین برنامه دهه فجر برگزاری نمادین ورود امام خمینی(ره) به فرودگاه است که پس از آن برنامه های دهه فجر امسال استان چهارمحال و بختیاری آغاز می شود.

برگزاری ۳۴۷ برنامه فرهنگی در روز ۱۲ بهمن ماه سالجاری

وی اظهار داشت: در روز ۱۲ بهمن ماه بیش از ۳۴۷ عنوان برنامه در این روز در سطح استان برگزار می شود.

رئیس شورای تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد:۷۵۷ زنگ انقلاب در آغاز برنامه های دهه فجر در سطح استان نواخته می شود.

وی با بیان اینکه بیش از دو هزار جشن ویژه دهه فجر در سطح استان برگزار می شود، ادامه داد: در ۱۷۳ گلزار شهدا در دهه فجر مراسم غبار روبی و عطرافشانی انجام می شود.

علی گرجی تاکید کرد: انقلاب اسلامی کشور را از غارت بیگانه گان نجات داد و کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار داد.

رئیس شورای تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هم اکنون بسیاری از موفقیت های کشور در حوزه های مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی مرهون انقلاب اسلامی است.