به گزارش خبرنگار مهر، حسینقلی قوانلو عصر شنبه در نشست خبری کمیته اصناف و صنعت استان گلستان در جمع اصحاب رسانه، گفت: این میزان سرمایهگذاری بدون یک ریال اعتبار دولتی در قالب ۱۷ پروژه انجامشده است.
وی بابیان اینکه این تعداد پروژه برای ۲۸۶ نفر در استان اشتغال ایجاد کرده است، ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون نیز ۷۵ واحد تولیدی و صنعتی بااعتبار ۱۷۵ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده و برای ۷۵۰ نفر اشتغال ایجادشده است.
وی اشارهای نیز به رتبههای استان درزمینهٔ های مختلف داشت و افزود: رتبه گلستان در تعداد پروانههای صادره در صنعت ۱۸ و در بهرهبرداری رتبه ۲۱ و در اشتغال رتبه ۲۰ کشوری است.
قوانلو از رتبه ۸ گلستان در اشتغال و رتبه نخست اشتغال ناقص استان در کشور خبر داد و تصریح کرد: هرچند رتبه گلستان در بیکاری کاهش چشمگیری داشته و از بیکاری ۱۳.۷ درصدی در سال ۹۲ به ۹.۴ درصد در پاییز امسال رسیده اما همچنان نیازمند یک حرکت اساسی و حرکت به سمت صنعتی شدن و کاهش اشتغال فصلی مبتنی بر کشاورزی هستیم.
وی بابیان اینکه بیش از ۵۰ درصد از اشتغال ایجادشده در گلستان در سالهای اخیر در حوزه صنعت و تجارت رخداده است، خاطرنشان کرد: در دو سال و نیم گذشته و آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید، ابتدا تدوین و تصویب افق ۱۴۰۴ استان در دستور کار قرار گرفت و ازآنپس استان گلستان و حوزه صنعت، معدن و تجارت بر روی برنامه در حال حرکت است.
تغییر محورهای توسعه استان
رئیس صنعت، معدن و تجارت استان گلستان اضافه کرد: بر اساس سند پایهای استان محورهای توسعه استان تغییر کرد و از محور صرفاً کشاورزی در حوزههای صنعت، کشاورزی، گردشگری و تجارت خارجی ورود کرد.
قوانلو همچنین به تولید ناخالص داخلی استان نیز اشاره و اظهار کرد: طبق آمار مرکز آمار کشور تولید ناخالص داخلی استان با یک رشد ۴۳ درصدی نسبت به سال ۹۱ از ۹ هزار میلیارد تومان در آن سال به ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۲ رسیده است.
وی با یادآوری اینکه هنوز آمار سال گذشته از سوی مرکز آمار ایران منتشرنشده است، گفت: رشد ۴۳ درصدی تولید ناخالص داخلی گلستان در حالی رخداده که میانگین رشد کشور در آن سال ۳۵.۷ درصد بوده است.
به گفته وی سرانه درآمد ناخالص هر شهروند گلستانی نیز با یک افزایش ۵۴ درصدی مواجه بوده درحالیکه میانگین کشور ۵۱ درصد بوده است.
قوانلو متذکر شد: این رشد و تغییر وضعیت در حالی رخداده که استان را با بدهیهای بزرگ و پروژههای نیمهتمام که مثل زنجیر ما را گرفتار کرده بود، تحویل گرفتیم.
نتایج و تأثیرات موفقیت برجام و انتخابات پیشرو از دیگر موضوعاتی بود که رئیس صنعت، معدن و تجارت استان گلستان راجع به آن صحبت کرد.
نظر شما