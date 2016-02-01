خبرگزاری مهر، گروه استان ها-محمدرضا حیدری: شهرستان چند صدهزارنفری ورامین در جنوب استان تهران یکی از مهم‌ترین کانون‌های کشاورزی و دام‌پروری این استان تهران محسوب می‌شود.

شهرستان ورامین نقش مهمی را در تأمین سبد غذایی مردم استان تهران در بخش‌های مختلف دارد و به همین خاطر مسئولان استانی بر روی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها شهرستان ورامین حساب کرده‌اند.

دیار ورامین با قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲ در کشور شناخته می‌شود، اتفاقی که جرقه نهضت بزرگ امام راحل را زد و مردم ورامین در آن حادثه نقش محوری را ایفا کرده و شهدای بزرگی را تقدیم کردند.

شهرستانی بااستعدادها و قابلیت‌های فراوان

حضور مردم ورامین در قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲ سبب شد تا رژیم پهلوی، دیار ۱۵ خرداد را از اولیه‌ترین امکانات محروم کنند و همین امر سبب شد تا این منطقه نسبت به بسیاری از نقاط کشور با عقب‌ماندگی تاریخی روبرو شود.

اگرچه پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، خدمات زیادی به مردم این خطه شد اما به عقیده مسئولان و فعالان حوزه‌های مختلف، حق مردم این دیار ادانشده است.

موفقیت شهرستان ورامین در حوزه تولید محصولات زراعی و دامی به حدی است که سالیانه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان را عاید فعالان این عرصه می‌کند و همین ظرفیت‌ها سبب شده تا این شهرستان در عرصه‌های بین‌المللی نیز خوش بدرخشد.

ورامین با مشکلات زیرساختی مواجه است

در این میان کمبود برخی زیرساخت‌ها و امکانات در حوزه حمل‌ونقل، بهداشت و درمان، اقتصاد و فرهنگ سبب نگرانی و ناراحتی مردم این شهرستان شده است.

سال‌هاست وعده راه‌اندازی متروی تهران- ورامین، منطقه ویژه اقتصادی، صداوسیمای شهرستان‌های استان تهران، اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری به مردم این منطقه داده‌شده، اما هیچ‌گاه قیچی افتتاح به آن زده نشده است.

حوزه انتخابیه شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک دارای یک نماینده در مجلس شورای اسلامی است و ۶۴ نفر برای تصاحب این کرسی در انتخابات پیش رو ثبت‌نام کردند که تاکنون صلاحیت ۱۷ نفر از سوی شورای نگهبان تأییدشده است.

مردم شهرستان ورامین در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی دغدغه‌ها و مطالباتی راداشته و انتظار دارند تا نماینده حوزه انتخابیه‌شان به این نگرانی‌ها پاسخ داده و حق مردم این دیار را ادا کند.

روزانه هزاران سفر از ورامین به تهران می‌شود

محمدرضا اردستانی یکی از شهروندان ورامینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، مهم‌ترین مطالبه مردم این منطقه در برهه حاضر را در حوزه حمل‌ونقل عنوان کرد و اظهار داشت: روزانه هزاران سفر از شهرستان ورامین به پایتخت انجام می‌شود، درحالی‌که زیرساخت‌های موجود در بخش حمل‌ونقل متناسب با حجم سفرها نیست.

وی افزود: مردمی که برای انجام امور اداری، تحصیلی، درمانی و غیره خود به تهران مراجعه می‌کنند، به دلیل عدم وجود وسایل مدرن حمل‌ونقل نظیر مترو، هزینه و زمان زیادی را مصرف می‌کنند.

اردستانی ادامه داد: همچنین زیرساخت‌های جاده‌ای در شهرستان ورامین نیز مطلوب نیست و اگرچه برخی نقاط اطراف تهران دارای چندراه دسترسی به پایتخت هستند، اما مردم ورامین فقط از یک مسیر به سمت تهران می‌روند.

وی اضافه کرد: همچنین وضعیت جاده‌های روستایی شهرستان ورامین در برخی محورها نیز اسفبار است که در این زمینه می‌توان به جاده آب باریک اشاره کرد که سالیانه چند شهروند ورامینی را به کام مرگ کشانده و هنوز به‌طور کامل تعریض نشده است.

اردستانی عنوان کرد: مردم شهرستان ورامین از نماینده آتی این حوزه در مجلس انتظار دارند که توجه جدی به بخش حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی شهرستان کرده و مردم را بلاتکلیفی و مشکلات موجود رها کند.

مترو مهم‌ترین خواسته مردم شهرستان ورامین است

فاطمه احمدی یکی دیگر از شهروندان ورامینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، راه‌اندازی متروی ورامین-تهران را یکی از دغدغه‌های جدی مردم این شهرستان دانست و اظهار داشت: طی سال‌های اخیر، پروژه متروی تهران- ورامین با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بوده است.

وی افزود: برخی زمان‌ها خبر از عدم اجرای پروژه مترو و در برخی اوقات سخن از اجرایی شدن قطار شهری و یا بین‌شهری در ورامین به میان می‌آید و مردم این دیار همچنان نسبت به این پروژه سردرگم هستند.

احمدی ادامه داد: آنچه مهم بوده، آن است که پروژه متروی تهران-ورامین، مهم‌ترین مطالبه مردم این منطقه از مسئولان است و از نماینده آتی مجلس نیز انتظار می‌روند که هر چه سریع‌تر این خدمت مهم را به ورامین برساند.

وی اضافه کرد: بدون شک راه‌اندازی متروی تهران- ورامین، یکی از کلیدهای اصلی در رشد و توسعه همه‌جانبه شهرستان ورامین محسوب می‌شود.

ورامین نیازمند ارتقای ساختار اداری است

مهدی امینی یکی دیگر از شهروندان ورامینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز برخی ادارات و نهادهای شهرستان ورامین نظیر نیروی انتظامی، آب و فاضلاب و غیره به سطح شرق و جنوب شرق استان تهران ارتقا پیداکرده‌اند که این امر خدمت‌رسانی به مردم ورامین را مطلوب‌تر از گذشته می‌کند.

وی افزود: طی سال‌های اخیر موضوع تشکیل استان جدید در جنوب استان تهران با محوریت شهرستان ورامین مطرح‌شده که در صورت تحقق این امر، می‌تواند بسیاری از مشکلات و دغدغه‌های موجود مردم را حل کند.

امینی ادامه داد: بنده معتقدم که در صورت ارتقای ساختار اداری و تشکیلاتی شهرستان ورامین، بسیاری از دغدغه‌ها و نگرانی‌های کنونی مردم ورامین برطرف خواهد شد و باید نماینده حوزه انتخابیه ورامین با جدیت این موضوع را پیگیری کند.

ورامین نیازمند توجه اقتصادی است

حمید تاجیک یکی دیگر از شهروندان ورامینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز شهرستان ورامین با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی که در خود دارد، نیازمند توجه جدی مسئولان است.

وی افزود: شهرستان ورامین، درصد بالایی از جوانان تحصیل‌کرده و جویای کار را در خود جای‌داده و باید توسعه و ایجاد اشتغال ازجمله محورهای مهم برنامه‌های نماینده آتی مجلس شورای اسلامی در این حوزه باشد.

تاجیک ادامه داد: باید با برنامه‌ریزی درست و ارائه مشوق‌های لازم، زمینه حضور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در شهرستان ورامین فراهم شود و همین موضوع علاوه بر ایجاد رشد و توسعه اقتصادی منطقه، زمینه ایجاد اشتغال در شهرستان را فراهم می‌آورد.

به هر ترتیب راه‌اندازی متروی تهران- ورامین، منطقه ویژه اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و ده‌ها مطالبه دیگر، کار نماینده آتی مجلس شورای اسلامی در این حوزه را مهم و حساس می‌کند و باید نامزدهای انتخاباتی از هم‌اکنون برنامه‌های خود را برای حصول نتیجه در این عرصه بیان کنند.