۲۲طرح صنعتی در کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده بعدازظهر شنبه به خبرنگاران گفت: این ۲۲ طرح صنعتی و معدنی با حجم سرمایهگذاری ۸۰۰ میلیارد ریال و ایجاد فرصتهای شغلی برای ۱۶۱ نفر در سطح استان توسط بخش خصوصی اجرا شده است.
وی بیان کرد: از این تعداد، ۱۱ طرح صنعتی در شهرستان بویراحمد، پنج طرح در گچساران، سه طرح در کهگیلویه، سه طرح در دنا و یک طرح در شهرستان باشت به بهره برداری می رسند.
دیودیده اظهار کرد: کارخانه آجر، تصفیه روغن، روغن کشی از دانه های گیاهی، نان صنعتی، آسفالت، سردخانه، ظروف و محصولات پلاستیکی، صنایع غذایی، آب معدنی، دستمال کاغذی، شن و ماسه، فیلتر هوا، گرانول و .. برخی از این طرح ها هستند.
وی افزود: بزرگترین طرح های افتتاحی در این ایام اکسین فرایند البرز، روغن کشی از دانه های روغنی با حجم سرمایه گذاری ۲۱۸ میلیارد ریال در شهر گچساران و نماسازان مرواريد (آجر سفال) با حجم سرمایه گذاری ۲۰۵ میلیارد ریال در شهر دهدشت است.
دیودیده گفت: با بهرهبرداری از این طرح ها بخش عمدهای از مشکلات استان را در زمینه تامین نیازهای و رفع معظل بیکاری مرتفع خواهد کرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بیان کرد: بزرگترین طرح فولاد جنوب کشور نیز در این ایام کلنگ زنی می شود.
وی افزود: فاز اول فولاد دنا آسیا در زمینی به مساحت ۱۵۰ هکتار با سرمایهگذاری ارزی به مبلغ ۱۲۶ یورو و سرمایهگذاری ریالی به مبلغ ۱۷۲۵ میلیارد ریال در شهرک صنعتی سقاوه احداث می شود.
دیودیده اظهار داشت: تولید گندله آهن و آهن اسفنجی به ظرفیت سه میلیون و ۲۰۰ هزار تن در سال و ایجاد اشتغال ۸۵۰ نفر از مزایای این طرح است.
وی عنوان کرد: کهگیلویه و بویراحمد با داشتن قابلیت های مهم در زمینه سرمایهگذاری به ویژه در سال های اخیر پیشرفتهای مطلوبی داشته است.
دیودیده تصریح کرد: طی سال ۹۴ افزون بر ۳۵ واحد صنعتی و معدنی در سطح استان به بهره برداری رسیده است که خوشبختانه این میزان رشد مطلوبی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.
نظر شما