به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در همایش فرصت های پس از برجام که از امروز شنبه در وزارت کشور برگزار شد اظهارکرد: اگر بخواهیم در رابطه با شرایط کشور در حال حاضر با آنچه که به نام شرایط پسابرجام و پساتحریم است صحبت کنیم از چند منظر می توانیم با یکدیگر به گفتگو بپردازیم.

وی افزود: یک منظر اینکه از طریق برجام از چه وضعیتی جلوگیری شد. شاید نیاز نباشد زیاد به این وضعیت بپردازیم. اما چهره ای از ایران ترسیم شده بود که تهدید صلح و امنیت بین المللی است.

وی افزود: در قالب این مسئله هرگونه اقدام علیه جمهوری اسلامی را می توانستند توجیه کنند و هر سال نخست وزیر منفور رژیم صهیونیستی به آمریکا و سازمان ملل می رفت و با دست پری از تحریم ها علیه ایران بازمی گشت.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: تحریم ها به حدی رسیده بود که فروش نفت ایران را به صفر می رساند و اختیارات رئیس جمهور آمریکا برای لغو تحریم ها را میگرفت. یعنی می توانست دست رئیس جمهور آمریکا را برای توافق با ایران ببندد.

وی ادامه داد: آنچه که اسرائیل و کشورهای منطقه از آن نگران هستند این است که این وضعیت را از دست دادند. اینکه حکام سعودی تا این میزان فشار آوردند و رشوه دادند تا مانع برجام شوند، می خواستند مانع از دست رفتن یک سرمایه گذاری طولانی مدت توسط فعالان اقتصادی در ایران شوند.

ظریف گفت: بنابراین یکی از دستاوردهای برجام این بود که این روند را متوقف کرد و ما توانستیم یک مرحله جدیدی را شروع کنیم که در ابتدا با کاهش تحریم ها و سپس با از بین بردن تحریم ها شکل گرفت.

وی خاطرنشان کرد: نگاه به فرصت های برجام، ارتباط مستقیمی با این دارد که اگر مذاکرات انجام نمی شد، چه اتفاقی می افتاد. آنچه که تلاش های بدخواهان جمهوری اسلامی رقم زده بود، ایجاد فضای روانی بین المللی بود که ما به عنوان فضای ایران هراسی از آن نام می بریم.

ظریف گفت: مثلاً مقامات آمریکائی اعلام کردند که بانکها محدودیت ندارند که حساب LC در ایران باز کنند اما در دوران تحریم این کار صورت نمی گرفت زیرا فضای نگرانی در کار کردن با ایران و هزینه سازی برای آنها وجود داشت.

وی با بیان اینکه برجام مسئله هسته ای ایران را قانونی و کشورها را ملزم به همکاری هسته ای با ایران کرد، گفت: برجام، اتهام به برنامه هسته ای ایران مبنی بر نظامی بودن آن را رفع کرد و باعث رفع تحریم ها شد؛ اما دستاورد بزرگ برجام این بود که فضا را شکست و فضای هزینه مند بودن همکاری با ایران را از بین برد زیرا ما ثابت کردیم پای حرفمان می ایستیم و هیچ کس هم پیش بینی نمی کرد برجام تا دی ماه امسال اجرائی شود و همه فکر می کردند اجرای آن تا فروردین ماه به طول می انجامد.

ظریف افزود: برخی در داخل کشور نگران بودند که اگر ما تعهدات خود را انجام دهیم، آیا آمریکا و اروپا تحریم ها را برمی دارند یا خیر؟ و طرف مقابل هم نگران بود که آیا ایران تعهدات خود را انجام می دهد یا خیر؟ اما فضای پسابرجام نگرانی از کار با ایران را تا حد قابل توجهی کاهش داد.

ظریف تاکید کرد: فضای عدم اعتماد که بین ما و طرف مقابل بود اجرای برجام را نیز نامحتمل می دید و در واقع فضای پسابرجام و پساتحریم نگرانی از کار با ایران را تا حد قابل توجهی پایان داد.

ایجادکنندگان تحریم بدنبال ناآرامی اجتماعی بودند

وی با بیان اینکه تاکنون هر چه انجام شده به دلیل همین مردم بوده است که انجام داده اند، گفت: اگر مردم ثابت نکرده بودند که تحریم نمی تواند به نتایج مورد نظر آنها برسد حتما مذاکرات نه شکل می گرفت و نه به نتیجه می رسید.

وزیرامورخارجه افزود: اگر در انتخابات خرداد ۹۲، ۷۳ درصد مردم پای صندوق رای نرفته بودند و نشان نداده بودند که تعیین تکلیف سیاسی نه در خیابان بلکه پای صندوق شکل می گیرد، اهداف تحریم گذاران که ایجاد فاصله میان حاکمیت و مردم و کشاندن مسائل سیاسی به ناآرامی های اجتماعی بود، حاصل می شد تحریم ها همچنان ادامه می یافت.

وی گفت: این مردم، احزاب و جامعه مدنی بودند که تحریم ها را شکستند و چون تحریم ها را شکستند مذاکره ممکن شد و امروز دوباره کار به دست همین مردم، سازمان های مردم نهاد و بنگاههای اقتصادی است که می تواند به ثمر برسد و میوه برجام را به نفع مصالح ملی، اقتصاد مقاومتی و توسعه و پیشرفت کشور بچیند.

وزیرامورخارجه خاطرنشان کرد: بنابراین تحریم یک فضا یعنی یک فضای بی اعتمادی نسبت به کار با ایران و هزینه مند کردن فعالیت در ایران بود. پسابرجام و پساتحریم یک فضای آمادگی جهانی برای کار با ایران و شکست ایران هراسی و ارتباط با جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه ما تعیین می کنیم که آیا این فضا در حد یک فضا باقی می ماند یا خیر، خاطرنشان کرد: اگر این فضا را نهادینه نکرده باشیم آنها می توانند موانع و مشکلاتی ایجاد کنند تا شرایط قبلی بازسازی شود و یا اینکه مجددا بازگردد.

اگر پیام ناسازگاری را به دنبال منتقل کنیم، آب به آسیاب دشمن ریخته ایم

ظریف افزود: ما نیاز به چند اقدام هماهنگ ملی داریم. اول از همه باید بفهمیم که مخالفین ما بدنبال چه هستند و ما با اهداف و انگیزه های آنها مخالفت کنیم. قبل از برجام آنچه مانع همکاری با ایران می شد یک فضای ضد همکاری بود و امروز هم مخالفین ما می خواهند ببینند کار با ایران همچنان هزینه دارد و به فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران گوشزد کنند که دنبال کار با ایران نروید چرا که هنوز قابل اعتماد نیست.

وزیرامورخارجه تاکید کرد: اقدامات و مصوبات کنگره آمریکا در راستای همین هدف است که کسی بدنبال همکاری اقتصادی با ایران نرود. تنش آفرینان منطقه ای مانند عربستان نیز که بدون دلیل با ایران قطع رابطه کردند هدفشان فرستادن این پیام است که شرایط ایران هنوز عادی نشده است تا بتوانند فعالان اقتصادی را در همکاری با ایران منصرف کنند.

وی با بیان اینکه اگر ما پیام ناسازگاری را به دنبال منتقل کنیم آب به آسیاب دشمن ریخته ایم، تصریح کرد: کسانی که دنبال وحشت از ایران هستند می خواهند نشان دهند سرمایه گذاری در ایران فایده ندارد. ما اگر می خواهیم به رشد ۸ درصدی که در سند چشم انداز آمده است برسیم نیاز به سرمایه گذاری خارجی داریم و این مسئله در فضای آرام شکل می گیرد.

ظریف تصریح کرد: فضای امروز ایران به لطف حضور مردم و به برکت رهبری معظم انقلاب فضایی آرام، قابل اعتماد، امن و مطمئن است؛ نباید خلاف این را به دنیا القا کنیم و نگوییم کدام آدم عاقلی در ایران سرمایه گذاری می کند. اتفاقا هر کسی که کمترین عقلی را دارد در ایران سرمایه گذاری می کند.

باید ستانده‌ها را نقد کنیم، نه انتقاد

وزیر امور خارجه در ادامه با اشاره به اظهارات غربی ها درباره توافق هسته ای گفت: ترامپ نامزد جمهوریخواه آمریکا می گوید چرا همه قراردادها با ایران را فقط ایرباس باید ببندد و بوئینگ کجاست؟! یعنی کسی که به شدت با برجام مخالف است اینقدر می فهمد که ایران امن ترین جا برای سرمایه گذاری است و نگران عقب افتادن سرمایه گذاران آمریکایی است پس بنابراین اگر دشمنانمان این واقعیت را فهمیدند چرا خودمان خلاف آن را اعلام کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم از فضای ایجاد شده پسابرجام نهایت استفاده را بکنیم باید به شعار سال یعنی همدلی و همزبانی دولت و ملت وفادار باشیم. امروز زمان آن نیست که بر سر میزان پیروزی در برجام بحث کنیم. برجام یک روندی از توافق بود که متضمن بده بستان است و کشور ما از این بده بستان ضرر نکرد.

ظریف گفت: امروز زمان استفاده از ستاده‌های ما است، نه تکرار داده‌ها؛ یعنی باید آنچه را بدست آورده ایم، نقد کنیم نه انتقاد.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه اگر وقت خود را به دعوای داخلی پیرامون میزان دستاورد از برجام بگذرانیم و به تخطئه یکدیگر بپردازیم از برجام هیچ منفعتی نخواهیم گرفت، افزود: من خجالت می کشم از برخی سخنان که در مورد سفر رئیس جمهور ما به فرانسه مطرح شد.

ظریف ادامه داد: در این سفر بالاترین تشریفات را دولت فرانسه برگزار کرد اما برخی دوستان برای تخطئه این سفر به جهت اینکه اهداف دیگری را دنبال کنند می گویند در یک حرکت غیر عادی رئیس جمهور ما را فقط وزیر خارجه فرانسه تحویل گرفت.

وی تصریح کرد: شما بروید ببینید وقتی نخست وزیر هند به فرانسه سفر کرد چه کسی او را تحویل گرفت؟ و یا ببینید وقتی آقای پوتین به فرانسه رفت چه کسی او را تحویل گرفت و نحوه استقبال از او به چه صورت بود.

ظریف خاطرنشان کرد: مگر ما در مراسم استقبال رسمی از یک مقام خارجی قبل از اینکه مراسم اصلی در کاخ ریاست جمهوری برگزار شود، چه کسی به استقبال طرف خارجی می رود؟ کشورها پروتکل مشخصی دارند. در فرانسه چندین نوع سفر وجود دارد؛ یک سفر دولتی، دیگری سفر رسمی و نوع دیگر سفر کاری است. سفر رئیس جمهور ما به فرانسه از نوع سفر رسمی محسوب می شد. در سفر رسمی بالاترین تشریفات برای رئیس جمهور ما انجام شد.

وزیر امور خارجه با انتقاد از برخی اظهارات در مورد سفر روحانی به فرانسه یادآور شد: چرا می خواهید عزت مردم ما را به حقارت تبدیل کنید؟ دنیا عزت مردم ما را پذیرفته است. بالاترین فردی که در سفر رسمی از یک مقام خارجی استقبال کرده وزیر خارجه فرانسه بود که در جریان سفر ما نیز این مسئله انجام شد. این نوع استقبال فقط برای سران قدرت های برتر جهان انجام می شود. بنابراین چرا بی جهت با برخی اظهارات کام مردم را تلخ می کنید؟

باید اثبات کنیم که سرمایه گذاری در ایران امن است

وی با بیان اینکه امروز شرایط بهره برداری از فضای جدید جهان است گفت: امروز زمان این است که بدنیا اعلام کنیم مردم ما عزتمند و قدرتمند هستند و توانسته اند شرایط ویژه ای را ایجاد کنند و به یمن رهبری معظم انقلاب و مقاومت مردم از این شرایط بهترین استفاده را خواهند کرد.

ظریف افزود: شما می توانید این شرایط را از ۱۰ به ۱۰۰ تبدیل کنید و یا اینکه می توانید این شرایط را از ۱۰۰ به صفر و منهای صفر برسانید. اگر ما با ابتکار عمل و استفاده از فرصت ها خودمان استفاده کردیم و کار را بدست گرفتیم ما هستیم که نفوذ می کنیم اما اگر ما از شرایط جدید بهره نبردیم یقینا طرف مقابل استفاده می کند و آن زمان است که نفوذ شکل می گیرد.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه تحریم یک فضا و پساتحریم هم فضای جدیدتری است، گفت: زمان آن است که ما از فضای جدید بهترین بهره برداری را بکنیم و دنیا در این زمینه آمادگی دارد. یقینا در هر توافق و تبادل اقتصادی منافع دو طرف مطرح خواهد بود و نباید به دلیل آنکه طرف مقابل هم از این فضا استفاده می کند ناراحت باشیم، چرا که این یک امر طبیعی است. در غیر این صورت کدام آدم عاقلی می آید در یک کشوری سرمایه گذاری کند که برای او منفعت نداشته باشد؟

وزیر امور خارجه با بیان اینکه منفعت طرف مقابل از سرمایه گذاری در ایران عامل پایداری این رابطه است نه عامل خطر، خاطرنشان کرد: اگر طرف مقابل از سرمایه گذاری در ایران منفعتی نداشته باشد این مسئله دوام و استمراری نخواهد داشت. بنابراین ما باید نشان دهیم که سرمایه گذاری در ایران منفعت دارد.

وی گفت: اگر ما می خواهیم برای جوانان خود اشتغال ایجاد کنیم باید با جذب سرمایه برای طرف مقابل این مسئله را به اثبات برسانیم که سرمایه او در ایران امن است و همچنین سرمایه او بازدهی خواهد داشت.

ظریف خاطرنشان کرد: من اعتقاد دارم امروز در یک شرایط آماده در سطح جهان برای استقبال از یک ایران منسجم و قدرتمند هستیم. شرایطی که حتما بدخواهان ما حداکثر تلاش خود را خواهند کرد که در آن خدشه وارد کنند. این مسئله نقش ما و کسانی که می توانند در جامعه جهت‌دهی کنند و پیشرو باشند را افزایش خواهد داد و باید این شرایط را به بهترین وجه برای آینده کشور و ثبات، توسعه اقتصادی ایران و بهبود معیشت مردم فراهم کنند.