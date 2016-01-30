بودجه جاری شهرداریها بالاتر از بودجه عمرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیکاقبال بعدازظهر شنبه در نشست اعضای شورای اسلامی استان با بیان اینکه حداقل ۶۰ درصد بودجه اختصاص داده شده به شهرداریها باید در بخش عمرانی هزینه شود، افزود: با توجه به شرایط مالی که در شهرداریها وجود دارد، این اصل رعایت نمیشود.
وی نحوه هزینهکرد اعتبارات شهرداری را اشتباه دانست و اظهار داشت: عدم تناسب میان بودجه جاری و عمرانی شهرداریها یک مشکل جدی است که در سالهای اخیر با آن مواجه هستیم.
نیک اقبال افزود: شورای اسلامی استان باید بر هزینهکرد صحیح اعتبارات عمرانی در شهرداریها نظارت داشته باشد.
معاون امور عمرانی استاندار یادآور شد: از محل اعتبارات سازمان شهرداریها مبلغ ۱۳ میلیارد تومان برای ۱۷ شهرداری استان در نظر گرفته شده است.
نیکاقبال با بیان اینکه در برخی از شهرداریهای استان نیروی مازاد بر نیاز جذب شده است، تصریح کرد: میران جذب نیرو در شهرداریها یکهزار و ۱۰۰ نفر است که این میزان جذب در شهرداریهای استان رعایت نشده و بالاتر از حد نرمال است و این امر در آینده مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد.
معاون امور عمرانی استاندار در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نبود فضای مناسب برای شورای اسلامی استان، شورای اسلامی کهگیلویه و بویراحمد را تنها شورای کشور عنوان کرد که دارای ساختمان و فضای مناسبی نیست و در ساختمان استیجاری قرار دارد.
نیک اقبال افزود: با توجه به اینکه دو نفر از اعضای شورای اسلامی استان جزء اعضای شورای عالی استانها هستند، انتظار میرود در راستای رفع مشکلات شورای اسلامی استان تعامل بیشتر و بهتری با شورای عالی استانها داشته باشند.
نظر شما