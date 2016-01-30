ثروت وزرای دولت دهم را با ثروت یکی از وزرای دولت فعلی مقایسه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی جمعه شب در جمع اهالی شهرک مسعودیه در مرکز فرهنگی بیت الرضا (ع) با بیان اینکه تنها انقلابی که در جهان توانسته بعد از ۳۷ سال به آرمان‌ها و شعارهای خود پایبند باشد، انقلاب اسلامی است، گفت: مسئولین باید خود را خادم و نوکر ملت بدانند نه اینکه طلبکار باشند و از موضع برتر با مردم رفتار كنند.

وی با اشاره به حدیثی از حضرت علی (ع) گفت: قلب مسئولین بايد سرشار از لطف، مهر، محبت و عطوفت نسبت به مردم باشد. حلم، بردباری و رافت ائمه اسلام باعث جذب مردم می شد و امام راحل این آموزه‌ها و سجایا را نصب‌العین خود ساخته بود.

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به فقر و محرومیت در مناطق مختلف کشور در دوران پهلوی گفت: برخی مناطق چنان محروم بودند که هیچ امکاناتی نداشتند و در فقر مطلق بودند و منطقه‌ای مثل بشاگرد انگار بعد از انقلاب کشف شد؛ امام در سال ۵۸ با فرمان تاسیس جهاد سازندگی فصل جدیدی را در محرومیت زدایی از کشور آغاز کرد.

حسینی به ضرورت توجه به امور رفاهی مردم اشاره کرد و افزود: نظام اسلامی هم به وضع دنیا و امور دنیوی و هم به معنویات و امور اخروی مردم توجه دارد و برعکس آنچه برخی تبلیغ می کنند که این دو با هم منافات دارند و در تناقض هستند. حضرت علی (ع) هم برای مردم نخلستان آباد می‌کرد و هم مردم را به تقوا و ياد خدا توصيه مي فرمود. وی اضافه کرد: هرگاه مسئولان از امام راحل و فرامین مقام معظم رهبری تبعیت کردند، موفقیت و پیروزی به دست آمد و این پیروزی ها همواره در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و بین المللی قابل مشاهده بوده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم با بیان اینکه هر جا دستورات الهی را اجرا کردیم وضعیت بهتری داشتیم و با اشاره به قاعده نفی سبیل گفت: طبق این قاعده کافران نباید ولایت و سلطه بر مسلمانان داشته باشند. اگر مسلمانان به همین یک قاعده عمل می کردند وضعیت خیلی بهتری داشتند چرا که کفار نمی توانستند سلطه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بر مسلمانان داشته باشند.

حسینی با اشاره به تلاش دشمنان برای تغییرماهیت انقلاب اسلامی عنوان کرد: اگر انقلاب اسلامی پیروز شد و تداوم پیدا کرد به دليل عظمت امام و رهبری و پایبندی به آرمانها بود. دشمنان به دنبال تغییر ماهیت و محتوای انقلاب ما هستند و غربیها می خواهند از درون نفوذ کرده و تحول ایجاد کنند تا ما از تفکر اسلامی، روحیه انقلابی و آرمانها دست برداریم اما سمت و سوی تحول مد نظر ما حرکت به سمت آرمانهای نظام و اسلام است.

وی در پاسخ به این سوال که «هدف از انقلاب اسلامی چه بوده؟ » با بیان اینکه انقلاب اسلامی اهداف والا و بلندی دارد، گفت: برای شناخت انقلاب باید اسلام ناب را بشناسیم. اسلام ناب همان مکتب ائمه و پیامبر (ص)، اسلام امامت و ولایت اهل بیت (ع)، اسلام عدالت، مبارزه با ظلم و دفاع از مظلوم است.

حسینی با تاکید بر اینکه در مسیر رشد و کمال محدویت وجود ندارد، تصریح کرد: برای رسیدن به اهداف انقلاب باید همه تلاش کنیم و همه مردم مسئول هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال که «چرا بنی صدر از کشور گریخت؟ » به اقدامات ساختارشکنانه رئیس جمهور مخلوع ایران اشاره کرد و افزود: بنی صدر به دنبال مقابله با خط امام (ره) و ارزش‌های انقلاب بود در نتیجه همان مردمی که به وی رای دادند، از وی رویگردان شدند و امام وی را از فرماندهی کل قوا عزل کرد و مجلس به عدم کفایت سیاسی وی رای داد.

مهاجرانی هجمه فرهنگی را توهم توطئه می‌دانست

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص اولویت دشمن در بحث فرهنگی با اشاره به اقدامات مهاجرانی وزیر فرهنگ دولت اصلاحات گفت: زمانی که بحث تهاجم و نفوذ فرهنگی دشمنان مطرح می‌شد، امثال مهاجرانی این هجمه را توهم توطئه قلمداد می‌کردند و چون اعتقاد به شبیخون فرهنگی و یا اراده‌ای برای مقابله نداشتند، زمینه ساز نفوذ فرهنگی بودند. به افراد مسئله‌دار در حوزه فرهنگ و هنر مجال عرضه اندام و تأثیرگذاری می‌دادند و مجوز چاپ کتاب‌هایی را صادر می‌کردند که اعتقادات، اخلاق و احکام اسلامی و منافع ملی را زیر سوال می بردند.

حسینی با بیان اینکه برخی روزنامه ها و نشریات در دوره دوم خرداد پایگاه دشمن شدند، افزود: الان هم برخی خطوط قرمز رعایت نمی شود و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رعایت نمی گردد و با توجه به این شرایط دشمنان احساس می کنند میدان برای جولان آنها باز است. نفوذ فرهنگی از نفوذ سیاسی و اقتصادی هم پیچیده تر است.

باید مجلسی تشکیل شود که تک تک نمایندگان آن عصاره فضائل ملت باشند

وزیر سابق ارشاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر در کشور رفراندوم برگزار کنیم آیا مردم به نظام رای می دهند؟، گفت: مردم هر سال در انتخابات مشارکت می کنند و اگر ادعا شود مردم نظام را قبول ندارند، پس این رقم بالای مشارکت برای چیست؟ پشتوانه نظام ما رای مردم است و این پشتوانه مردمی است که نظام به پیش برده است و مثل برخی کشورها نیستیم که متکی به قدرتهای جهانی باشیم.

وی در پاسخ به این سوال که «کدام یک از اهداف امام راحل اجرایی شد؟ »، استقلال و رهایی از وابستگی کشور را از جمله اهداف محقق شده امام (ره) دانست و گفت: قبل از انقلاب ایران کشوری کاملا وابسته بود و حتی برای درمان مردم پزشکان هندی و بنگلادشي در کشور بودند. اوائل جنگ حتی سیم خاردار وارد می کردیم اما الان ایران در زمینه پزشکی، دانش هسته ای، نانو و حوزه‌های دیگر بسیار پیشرفت کرده و در صنایع نظامی از جمله موشک های دوربرد نقطه‌زن به مرحله‌ای رسیدیم که موجب رعب دشمنان شده است و از روی استیصال بحث تحریم موشکی ایران را مطرح می‌کنند.

حسینی در پاسخ به این سوال که «مجلس چه کاری برای مردم می کند؟ » با بیان اینکه مجلس در رأس امور است و قدرت زیادی دارد، گفت: دولت بدون رأی اعتماد مجلس نمی تواند شکل بگیرد. نمایندگان ابزارهای نظارتی همچون تذکر، سؤال از وزرا و رئیس جمهور، استیضاح و حق تحقیق و تفحص از دستگاه‌های اجرایی را دارند.

وی افزود: نظام سیاسی خیلی از کشورها به گونه ای است که رئیس جمهور یا رئیس دولت می تواند مجلس را منحل کند اما در کشور ما برعکس است. مجلس با قدرتی که دارد حتي می تواند به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور رای بدهد.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: باید مجلسی تشکیل شود که تک تک نمایندگان آن عصاره فضائل ملت باشند نه اینکه وقتی به مجلس رفتند تنها به فکر اعوان و انصار، اقوام و باند و گروه خود باشند.

فرافکنی مسئولین بجای حل مشکلات

حسینی در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات انجام شده در دولتهاي نهم و دهم گفت: در دولت نهم و دهم اقدمات بسیار گسترده و فعالیت های چشمگیری انجام شده که بدون اغراق بی بدیل بوده است. در سراسر کشور اقدامات عمرانی صورت گرفته که علی‌الأسف در حال حاضر خیلی از این پروژه‌ها متوقف شده و از روحیه پرکاری، جنب و جوش و تلاش بی‌وقفه خبری نیست.

وی با بیان اینکه آثار این اقدامات در مناطق مختلف و به‌ویژه محروم ملموس است، افزود: به‌طور طبیعی ضعف هایی هم وجود داشت اما اقدامات و خدمات ارزنده را نباید نادیده گرفت.

نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «آیا دولت فعلی مشکلات اقتصادی را حل می کند؟ » گفت: اگر تحریمها مانع بودند اما بعد از رفع تحریمها باید عزم و اراده و همت جدی برای کار کردن باشد و اگر نباشد کار خود بخود انجام نمی شود.

حسینی گفت: از جمله روش‌های ناصواب سیاه‌نمایی نسبت به گذشته و فرافکنی مشکلات است و تاکنون تحریم‌ها را مانع رونق اقتصادی می‌دانستند و حالا می گویند باید سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد. یعنی مرتب وعده می دهند و تحقق وعده ها را به آینده موکول و مشروط می کنند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص هاشمی رفسنجانی با اشاره به نقش مؤثر وی در انقلاب اسلامی گفت: متاسفانه مواضع ایشان در برخی زمینه ها مشکل ساز شد. مثلا وی در فتنه ۸۸ با جریاناتی که مقابل نظام ایستادند و به ناحق به دنبال ابطال انتخابات بودند، همراهی کرد.

این استاد دانشگاه تهران در پاسخ به سوالی در خصوص علت عدم احراز صلاحیت سید حسن خمینی از سوی شورای نگهبان گفت: دلیل آن عدم شرکت در امتحان بود.

حسینی در پاسخ به پرسشی درباره اختلاس و فساد در دولت گذشته با تشریح برخی مصادیق، به موضوع پرونده بابک زنجانی که درحال رسیدگی است اشاره کرد و گفت: این فرد دست پرورده و رشد یافته دولت سازندگی و اصلاحات است.

وی افزود: تمام ثروت وزرای دولت دهم را در یک کفه ترازو بگذارند؛ در کفه دیگر نیز ثروت یکی از وزرای فعلی را؛ آن وقت ببینند کدام کفه سنگین تر است!؟