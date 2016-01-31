کتاب «مبانی شبکه های توزیع محتوا» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، تعداد کاربرانی که به محتوا و خدمات مبتنی بر وب دسترسی می یابند روز به روز در حال رشد است و این امر باعث نیاز بیشتر به پهنای باند اینترنتی و سیستمهای میزبانی کننده محتوا شده است. در نتیجه بسیاری از وبسایتها به تنهایی قادر به برآورده کردن این نیازمندی ها نبوده و نمی توانند خدمات خود را با کیفیت مناسب در اختیار کاربران قرار دهند. براین اساس شبکه های توزیع محتوا راه حلی برای غلبه بر این مشکلات خواهند بود.

شبکه های توزیع محتوا، ترکیبی از زیرساختها و مکانیزم های خاص هستند تا تحویل محتوا و خدمات اینترنتی به صورت مناسب انجام پذیرفته و کاربران کیفیت بهتری را از وب تجربه کنند. در واقع شبکه های توزیع محتوا شامل مجموعه ای از سرورهای پراکنده شده در مناطق جغرافیایی وسیع هستند که حاوی نسخه های همانندشده‌ای از داده‌های مربوط به وبسایتهای مشتریان هستند. توزیع جغرافیایی این سرورها این امکان را به کاربران می دهد که محتوا را از نزدیک ترین سرور بازیابی کرده و کیفیت بسیار بالاتری را در دریافت محتوا تجربه کنند.

از مزیتهای مختلف این شبکه ها می توان به همانندسازی انواع گونه های محتوا روی سرورهای نزدیک به کاربران، توزیع امن و اطمینان پذیر محتوا، جلوگیری از مشکلات نظیر ازدحام ترافیک، کاهش تاخیر دسترسی کاربران به محتوا، استفاده بهینه تر از پهنای باند و امکان ارائه خدمات چندرسانه ای اشاره کرد.

از این رو در کتاب «مبانی شبکه های توزیع محتوا» مفاهیم اساسی شبکه های توزیع و تحویل محتوا ارائه شده است و خواننده می تواند با استفاده از آنها دید بهتری از وضعیت کنونی توزیع محتوا در بستر اینترنت داشته باشد.

این کتاب نوشته راجکومار بویا است که توسط علی اصغر انصاری، احرام صفری و امیر مهدی رضایی ترجمه شده است. کتاب مبانی شبکه های توزیع محتوای اینترنتی با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز تحقیقات مخابرات ایران در ۲۹۶ صفحه و ۶۰۰ نسخه با قیمت ۲۰ هزار تومان از سوی انتشارات نیاز دانش به چاپ رسیده است.