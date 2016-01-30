امام جمعه خرمدشت تاکستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر روز شنبه در مراسمی با حضور آیت الله عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین که در سالن اجتماعات شهرداری بخش خرمدشت برگزارشدضمن تقدیر ازخدمات حجت الاسلام علی اکبر حسینی راد امام جمعه سابق، حجت‌الاسلام سید اسماعیل موسوی به عنوان امام ‌جمعه جدید خرمدشت تاکستان معرفی شد.

آیت‌ الله عابدینی در جلسه معارفه امام ‌جمعه خرمدشت با تبریک ایام دهه فجر اظهارکرد: انقلاب اسلامی ایران زمینه ‌ساز ظهور منجی عالم بشریت است و به برکت آن نعمت های فراوانی نصیب ملت شده است که باید قدردان آن باشیم.

وی بیان کرد: پیش از انقلاب، برگزاری نماز جمعه از دیدگاه بیشتر مراجع جایز نبود زیرا حکومت در ایران پادشاهی بود اما پس از انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی نماز جمعه‌ها نیز رونق یافت و مورد استقبال مردم قرار گرفت.

امام‌ جمعه قزوین با بیان اهمیت نماز جمعه تصریح کرد: مقام معظم رهبری در دیدار با امامان جمعه فرمودند نماز جمعه مانند یک قرارگاه جنگی در عرصه فرهنگی و تهاجم نرم دشمن است و امام‌ جمعه هم فرمانده قرارگاه و امت، مسئولان و امامان جماعت، افسران و سربازان جنگ نرم محسوب می‌شوند.

وی افزود: نماز از فریضه های ماندگار است و آثار و برکات دنیایی و اخروی دارد و بندگان واقعی و معتقد خداوند همین که موقعیتی پیدا می‌کنند برای اقامه نماز کوشش می‌کنند تا رضای خدا را جلب کنند.

عابدینی خاطرنشان کرد: مسئولان باید ضمن کمک به ترویج نماز در ادارات و امکان عمومی باید برا خدمت به مردم همت کنند.

وی بیان کرد: جایگاه نماز جمعه بسیار رفیع است لذا ائمه ‌جمعه‌ نباید جناحی عمل کنند، بلکه لازم است به گونه‌ای عمل شود تا همه جریان‌ های سیاسی و جناح ها امامان جمعه را پدر معنوی منطقه خود بدانند و به آنها احترام بگذارند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین خاطرنشان کرد: امامان ‌جمعه‌ برای جریان و جناح کار نمی‌کنند و همواره باید اخلاص و رضای خدا را در کارها مد نظر قرار دهند و جایگاه پدرانه خود را حفظ کنند.

آیت‌الله عابدینی یادآورشد: خط قرمز هر مسلمانی فتنه است و اگر امام ‌جمعه در خصوص فتنه صحبت کند به معنای جناحی بودن نیست و نباید تشریح مسائل دین از سوی ائمه جمعه به معنای تمایل آن‌ها به یک جناح تفسیر شود.

وی ارتباط با مردم، روحانیت، رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان و هدایت مردم را از دیگر وظایف ائمه جمعه‌ برشمرد.

در ادامه حجت‌الاسلام سیداسماعیل موسوی امام‌جمعه جدید خرمدشت بیان کرد: باید دین خدا را یاری کنیم و یکی از مصادیق بارز آن یاری رساندن به نظام و انقلاب است و تحقق این امر نیازمند وحدت همه مسئولان است.

وی تصریح کرد: لازمه وحدت مسئولان که مورد تأکید رهبری است توجه به شاخص و معیارهای ولایت ‌فقیه است.

حجت‌الاسلام علی‌اکبر حسینی راد، امام‌جمعه سابق خرمدشت هم در این مراسم ضمن تبریک ایام دهه فجر بیان کرد: باید همواره پیرو ولایت و رهبری باشیم و با حضور پرشور در انتخابات دشمنان نظام و انقلاب را ناامید کنیم.

فرماندار تاکستان: نماز جمعه از برکات امام و انقلاب است

ایرج حیدری، فرماندار شهرستان تاکستان دیگر سخنران این مراسم هم گفت: نظام اسلامی بر اساس اصول و ارزش‌های دینی شکل گرفته و در صیانت از آن مصمم است.

وی تصریح کرد: همه باید بکوشیم که سنت حسنه آیئن های نماز جمعه که ریشه در دین اسلام دارد و از برکات امام و انقلاب است هر جمعه باشکوه بیشتری برپا شود.

درپایان این مراسم حجت‌الاسلام سیداسماعیل موسوی به‌عنوان امام‌جمعه جدید خرمدشت منصوب و ازخدمات حجت‌الاسلام علی‌اکبر حسینی راد، امام‌جمعه سابق تقدیر شد.