بسته شدن گذرگاه «راس الجدیر» در مرزهای تونس با لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، مقامات تونسی روز شنبه از بسته شدن گذرگاه مرزی راس جدیر با لیبی در پی تیراندازی درآنسوی مرز در داخل لیبی خبر دادند.

وزارت کشور تونس با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: گذرگاه مرزی راس الجدیر که گذرگاه اصلی میان تونس و لیبی محسوب می گردد، صبح امروز در پی حادثه تیراندازی که از سوی گروه موسوم به طارق الغایب و مرزداران لیبی صورت گرفت، تا اطلاع ثانوی تعطیل شد.

تونس پیش از این اقدام به حصارکشی و حفر خندق به طول ۲۰۰ کیلومتر در مرز با لیبی، به دنبال جلوگیری از ورود گروههای افراطی و اسلحه از این کشور پر از آشوب به داخل خاک خود بوده است.

گفتنی است طرف های لیبی پس از امضای توافق نامه ای مبنی بر پایان بخشی به بحران سیاسی این کشور، به دنبال تشکیل دولت آشتی ملی می باشند.