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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۳۸

جام جهانی ایتالیا؛

عابدينی به جمع ١٦ شمشيرباز برتر صعود کرد

عابدينی به جمع ١٦ شمشيرباز برتر صعود کرد

مجتبی عابدينی پس از صعود مستقيم به جدول ٦٤ نفره مسابقات شمشيربازی جام جهانی كلاس A ايتاليا موفق شد با شكست حريفانی از ايتاليا و گرجستان به جدول ١٦ نفره اين رقابتها صعود كند. 

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشيربازی جام جهانی ايتاليا از روز گذشته با برگزاری ديدارهای انفرادی در پادووا ايتاليا آغاز شد. 

در مرحله مقدماتي اين بخش از مسابقات عابديني به خاطر انصراف دو بازيكن و بهبود جايگاهش در رنكينگ جهاني با قرعه استراحت روبرو شد و به طور مستقيم راهي جدول ٦٤ نفره شد. 

در اين مرحله از مسابقات امروز شنبه عابديني با شكست ١٥ بر ١١  داريو واير از ايتاليا به جدول ٣٢ نفره صعود كرد. اين شمشيرباز در دومين ديدار امروز خود ساندرو بازادزه از گرجستان را شكست داد و به جمع ١٦ بازيكن برتر اين مسابقات راه يافت. 

عابديني تا ساعتي ديگر در اين مرحله به مصاف حريفي از روماني مي رود. 

علي پاكدامن ديگر نماينده ايران در مسابقات شمشيربازي جام جهاني كلاس A ايتاليا است. پاكدامن روز گذشته پس از صعود از مرحله مقدماتي حريفي از مكزيك را در جدول ١٢٨ نفره برد اما در جدول ٩٦ نفره برابر نماينده روسيه ١٥ بر ١١ باخت و از صعود به مراحل بالاتر بازماند. 

پاكدامن از حضور در اين مسابقات صاحب يك امتياز المپيكي شد ضمن اينكه عابديني هم تا اين مرحله ٨ امتياز المپيكي به دست آورده است.

کد مطلب 3037622
زینب حاجی حسینی

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