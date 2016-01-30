طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت استان قزوین رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه در مراسمی با حضور شهرام رفیعی مدیرکل دفتر آموزش و ارتقاء سلامت وزرات بهداشت، منوچهر مهرام رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، رضا عسگری فرماندار شهرستان البرز و جمعی از مدیران ستادی حوزه بهداشت و درمان استان از طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت در مرکز سلامت جامعه شماره یک شهرالوند رونمایی شد.

بعد از اجرای موفق طرح تحول سلامت در حوزه درمان، از طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت به طور همزمان در ۲۸۷۵ مرکز و پایگاه سلامت در ۱۷ استان کشور به صورت ویدئو کنفرانس رونمایی شد.

منوچهر مهرام ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان در این مراسم گفت: این طرح با اولویت تحت پوشش قراردادن جمعیت ساکن در حاشیه شهرها که از خدمات جامع سلامت تاکنون مغفول مانده اند؛ اجرا می شود.

وی افزود: دراین طرح ۱۳۲هزار نفر از جمعیت حاشیه شهرها، ۱۱۹ هزار نفر در شهرهای دارای ۲۰ تا ۵۰ هزار خانوار و ۷۱۰ هزار نفر در شهرهای بالای ۵۰هزار نفر تحت خدمات بهداشتی قرار خواهند گرفت.

مهرام خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح به ۳۲مرکز سلامت جامعه نیاز است که تاکنون ۱۸مرکز راه اندازی شده و بقیه مراکز بزودی آماده و تجهیز خواهند شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به ضرورت ایجاد ۴۶پایگاه سلامت در این طرح اضافه کرد: از این تعداد ۱۰ پایگاه به شکل دولتی یا برون سپاری راه اندازی شده و در سالجاری نیز ۲۸ پایگاه ایجاد خواهد شد که در راستای تامین نیرو در این پایگاه ها ۵۰ نفر بکارگرفته شده اند که تنها در بخش تغذیه و سلامت ۳۸ نیروی کارشناس به کمک گرفته شده است.

وی بیان کرد: اجرای طرح تحول سلامت در بخش بهداشت به معنی پیشگیری از بیماری هایی است که درمان آنها و یا پیشگیری موجب تامین آرامش و نشاط فرد و اجتماع می شود و سلامت روانی جامعه را بالا می برد.

مهرام با اشاره به افزایش نگران کننده شیوع سرطان و بیمارهای قلبی و عروقی در استان گفت: متاسفانه به دلیل بی توجهی مردم به شیوه صحیح زندگی، آمار برخی از بیماری ها به شدت در حال افزایش است به نحوی که تنها در حوزه سرطان استان با هزار و ۴۸۰ مورد ابتلای ثبت شده که بیش از یک دهم درصدی نرم جمعیت است در حالی که متاسفانه صدها بیمار مبتلا نیز در شهرهای مختلف تحت درمان هستند که در سیستم ثبت نشده است.

ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان با مخاطب قراردادن رسانه ها تصریح کرد: برخورد سانسوری با آمار از حجم بحران در حوزه سلامت نخواهد کاست و تنها نقطه اتکا برای کاهش بحران در این زمینه ارتقای سطح بهداشت عمومی و تغییر سبک زندگی مردم است چرا که ندادن آمار به بهانه نگران نکردن مردم در این شرایط به صلاح سلامت و بهداشت جامعه نیست بلکه باید با ارائه آمار صحیح مردم را نسبت به عواقب برخی از شیوه های غلط زندگی همچون تغذیه ناسالم، نداشتن تحرک، مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی حساس کرد و پذیرفت تا زمانی که مردم شیوه تغذیه خود را اصلاح نکنند این مشکلات باقی است.

مهرام با اعلام خطر جدی در حوزه سلامت روان در استان خاطرنشان کرد: در طرح غربالگری در مرکز شماره یک الوند از ۹۱۸فرد مراجعه کننده ۳۱۵نفر مبتلا به انواع بیماری های روانی بودند که این مسئله در طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد.

وی استرس و اضطراب، افزایش آمار طلاق، افزایش بزه و ناهنجاری های اجتماعی، پایین آمدن سن اعتیاد، افزایش خود کشی ها و رفتارهای پرخطرجنسی در استان را ناشی از اختلالات روانی دانست که در صورت درمان نشدن موجب سقوط فرهنگی جامعه خواهد شد.

مهرام گفت: این طرح یکی از مداخلات زیربنایی و اساسی با شناخت صحیح و برنامه ریزی است که از هزینه شدن منابع مالی در حوزه درمان جلوگیری خواهد کرد و مردم نقش کلیدی در اجرای کامل این طرح خواهند داشت.

در ادامه شهرام رفیعی فر مدیرکل دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزرات بهداشت نیز در سخنانی بر اهمیت تغییر شیوه زندگی و توجه به زنان به عنوان سفیران بهداشت در خانواده ها تاکید کرد.