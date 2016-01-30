۲۶ عنوان ویژه برنامه دهه فجر در دیباج دامغان اجرا می شود

علی اصغر فخرالدین در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اجرای ۲۶ ویژه برنامه دهه فجر در دیباج دامغان اظهار داشت: آذین بندی میادین و معابر سطح شهر از سوی شهرداری و اصناف شهر، نواختن زنگ انقلاب در تمامی مدارس شهر همزمان با سالروز ورود تاریخی امام خمینی (ره)، برگزاری رژه ماشین الات شهرداری در سطح شهر همزمان با نواختن شدن زنگ انقلاب و گلباران تمثال مبارک بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران و شهدای انقلاب از جمله این برنامه ها است.

وی، افتتاحیه نمایشگاه دهه فجر در حسینیه محله قلعه، برپایی نمایشگاه کتاب و عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی، مسابقه خاطره نویسی، دیدار با خانواده شهید مدافع حرم، غبارروبی و گلباران مزار مطهر شهداء با حضور آحاد مردم و بسیجیان، برپایی ایستگاه صلواتی در محل برگزاری نماز عبادی سیاسی جمعه، برگزاری مسابقات ورزشی والیبال ویژه بانوان و برگزاری مسابقات فوتسال و دیدار با خانواده معظم شهید انقلاب شهید محمد رضا قریب بلوک را از دیگر برنامه های دهه فجر در دیباج دامغان ذکر کرد.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهر دیباج همچنین گفت: برگزاری نمایشگاه عکس و روزنامه دیواری در مدارس شهر، برگزاری جنگ شادی، برگزاری مراسم نور افشانی در میدان امام (ره) همزمان با شب ۲۲ بهمن، برگزاری نمایشگاه از محصولات محلی دیباج و برگزاری مسابقات قرآنی از مهم ترین برنامه های ستاد گرامیداشت دهه فجر در شهر دیباج است.

فخرالدین اضافه کرد: در روز ۲۲ بهمن که به نام انقلاب اسلامی، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی نامگذاری شده است راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ساعت ۳۰: ۱۰صبح از میدان امام خمینی (ره) تا درمانگاه شهردیباج برگزار می شود.

وی دهه فجر را فرصتی برای تجدید بیعت ملت ایران اسلامی با آرمان های امام راحل و مقام معظم رهبری دانست و گفت: حضور پرشور مردم در آیین های پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی توطئه های دشمنان و فتنه گران داخلی و خارجی را ناکام خواهد گذاشت.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهر دیباج خاطر نشان کرد: برای هرچه بهتر برگزار شدن جشن های پیروزی انقلاب اسلامی ایران کمیته های فرعی هجده گانه ستاد دهه فجر تشکیل و برنامه های متنوعی با محوریت این کمیته ها اجرا می شود.

فخرالدین یادآور شد: باید چگونگی به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی ایران را برای جوانان بازگو کنیم.