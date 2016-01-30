عباس طحان برنز گرفت/ قاسمی پنجم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در وزن ۵۷ کیلوگرم رضا اطری در دور نخست مجیاس از ونزوئلا را با نتیجه ۷ بر ۶ شکست داد. وی در دور بعد نیز با نتیجه ۷ بر یک دیاتا از سنگال را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. اطری در این مرحله نیز با نتیجه ۱۴ بر ۲ از سد باتبولد سودنموداش از مغولستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. حریف وی در این دیدار لوان مترولی از اسپانیا است. در این وزن ۱۳نفر حضور دارند.

در وزن ۷۴ کیلوگرم که ۱۶ کشتی گیر حضور دارند حسن یزدانی در دور اول به مصاف فری از آمریکا رفت و در پایان حریف خود را با حساب ۹ بر ۴ از پیش رو برداشت. وی در دور بعد نیز آلبرتو مارتینز از اسپانیا را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد و به مرحله نیمه نهایی رسید. در همین وزن علیرضا قاسمی در دور نخست ابتدا با نتیجه ۶ بر صفر تیموراز فریف از اسپانیا را شکست داد، وی در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر ۹ از سد زلیم خان حاجی اف کشتی گیر روسی الاصل فرانسه گذشت اما در دیدار نیمه نهایی با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب یزدانی شد.

به این ترتیب یزدانی در دیدار فینال به مصاف علی شعبان اف کشتی گیر مطرح بلاروسی و نفر سوم جهان در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ می رود. قاسمی برای کسب مدال برنز با برمقابل کریس پری از آمریکا با نتیجه ۵ بر ۸ مغلوب شد و به مقام پنجم رسید.

در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۱۲ کشتی گیر حضور دارند عباس طحان پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به مصاف ایوان یانکوفسکی از بلاروس دارنده مدال برنز اروپا رفت و با نتیجه ۹ بر صفر وی را شکست داد، اما در دور سوم و در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۶ بر ۴ مغلوب خودربولگا دورجخاند نفر سوم بازی های آسیایی و قهرمان آسیا در سال ۲۰۱۴ از مغولستان شد و به دیدار رده بندی رفت.

طحان برای کسب مدال برنز مقابل پائولو ویکتور از برزیل با نتیجه ۱۳ بر ۲ پیروز شد و به مدال برنز رسید. تیم ایران در وزن ۶۵ کیلوگرم نماینده‌ای نداشت.

فردا (یکشنبه) و در دومین روز این مسابقات حسن رحیمی و ایمان صادقی در وزن ۶۱ کیلوگرم، سید احمد محمدی در وزن ۷۰ کیلوگرم، علیرضا کریمی در وزن ۸۶ کیلوگرم و کمیل قاسمی در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مصاف حریفان خود خواهند رفت.