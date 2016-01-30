مرکز آپای دانشگاه سیستان و بلوچستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سفر استانی دکتر محمود واعظی به استان سیستان و بلوچستان، عصر امروز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مرکز آپا (آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد رایانه‌ای) رونمایی و این مرکز رسما افتتاح شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مراسم اظهار داشت: نگاه دولت به سیستان و بلوچستان خدمت رسانی است و باید همواره روحیه خدمت به مردم محروم بر قرار باشد.

محمود واعظی به تلاش های دولت برای برون رفت از رکود اقتصادی اشاره کرد و گفت: دولت با تلاش های خود وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش چشمگیری داد که حسب یقین با توجه به شرایط ایجاد شده در دوران پسا تحریم، آینده ای درخشان در انتظار ایران خواهد بود.

وی افزود: امروز دغدغه مسئولان در این استان تامین امنیت نیست چرا که از این نظر منطقه در وضعیت خوبی به سر می‌برد و باید نگاهمان را در راستای خدمات رسانی و توسعه خدمات قرار دهیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به اهمیت حوزه ارتباطات و وجود آن در دانشگاه، افزود: پهنای باند باید به گونه ای باشد که تمام نیازهای دانشجویان برطرف شود و با تلاش دولت این امر در سیستان و بلوچستان اجرایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت مرکز آپا شامل، دریافت گزارش حوادث و آسیب پذپری‌ها، رسیدگی حوادث و آسیب‌ پذیری ها، ارائه توصیه‌ها و هشدارهای امنیتی اخبار و ارایه آموزش ها است.

حوزه اصلی فعالیت مرکز آپا دانشگاه سیستان و بلوچستان در زمینه امنیت نرم افزارهای کاربردی، نرم افزار‌های آموزشی، مشاوره‌ای و بومی سازی ابزارهای مربوطه است.