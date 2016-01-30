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۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۹:۱۳

رئیس صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری:

ایران به برکت نظام اسلامی از امن ترین کشور های دنیا است

ایران به برکت نظام اسلامی از امن ترین کشور های دنیا است

شهرکرد - رئیس صدا و سیمای استان چهارمحال و بختیاری گفت: ایران به برکت نظام اسلامی از امن ترین کشور های دنیا به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد عظیمی بعد ازظهر شنبه در نشست ستاد های دهه فجر استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت تبیین ارکان نظام جمهوری اسلامی، اظهار داشت: تبیین منطقی انقلاب اسلامی و بیان دستاورد های انقلاب اسلامی برای جوانان در کشور و همچنین در دنیا از وظایف رسانه ها است.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران استوار بر همان شعار های نخست قیام ضد استکباری است.

رئیس صدا و سیمای استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هم اکنون شاهد محقق شدن شعارهای انقلاب اسلامی هستیم و در حال حاضر کشور ایران به برکت انقلاب و نظام اسلامی یکی از مستقل ترین کشور های دنیا است.

وی عنوان کرد: هیچ کشوری بدون اینکه وابسته به کشور های قدرتمند باشد نمی تواند دوام بیاورد و در حال حاضر شاهد این هستیم که کشور ایران مستقل و به اذعان خود دشمنان در حوزه استقلال کم نظیر است.

رئیس صدا و سیمای استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: ایران به برکت نظام اسلامی از امن ترین کشور های دنیا به شمار می رود.

۱۳۳۴ ستاد دهه فجر در چهارمحال و بختیاری عهده دار برگزاری برنامه های دهه فجر هستند

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری نیز در این جلسه گفت: یک هزار و ۳۳۴ ستاد دهه فجر در استان چهارمحال و بختیاری تشکیل شده است که این ستاد ها عهده دار برگزاری برنامه های دهه فجر امسال در این استان هستند.

علی گرجی افزود: برنامه‌های دهه فجر امسال توسط نه ستادشهرستانی، ۱۵ستاد بخشی، ۳۵ ستاد شهری، ۴۰۰ ستاد روستايی،۱۰ ستاد دانشجويی و۷۰۰ستاد دانش آموزی درسطح استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: هم اکنون ۱۵۷ همایش در راستای تبیین دستاورد های انقلاب اسلامی با حضور سخنران های برجسته کشور در استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

گرجی اظهار داشت: برنامه های امسال دهه فجر متنوع تر از سال های گذشته است و تلاش داریم که حضور جوانان در این برنامه ها گسترده تر باشد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: بیان دستاورد های نظام اسلامی برای جوانان امروز جامعه یک ضرورت به شمار می رود و باید تلاش کرد جوانان امروز جامعه با ثمرات ارزشمند انقلاب اسلامی آشنا شوند.

کد مطلب 3037640

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