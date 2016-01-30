ایران به برکت نظام اسلامی از امن ترین کشور های دنیا است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد عظیمی بعد ازظهر شنبه در نشست ستاد های دهه فجر استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت تبیین ارکان نظام جمهوری اسلامی، اظهار داشت: تبیین منطقی انقلاب اسلامی و بیان دستاورد های انقلاب اسلامی برای جوانان در کشور و همچنین در دنیا از وظایف رسانه ها است.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران استوار بر همان شعار های نخست قیام ضد استکباری است.

رئیس صدا و سیمای استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هم اکنون شاهد محقق شدن شعارهای انقلاب اسلامی هستیم و در حال حاضر کشور ایران به برکت انقلاب و نظام اسلامی یکی از مستقل ترین کشور های دنیا است.

وی عنوان کرد: هیچ کشوری بدون اینکه وابسته به کشور های قدرتمند باشد نمی تواند دوام بیاورد و در حال حاضر شاهد این هستیم که کشور ایران مستقل و به اذعان خود دشمنان در حوزه استقلال کم نظیر است.

رئیس صدا و سیمای استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: ایران به برکت نظام اسلامی از امن ترین کشور های دنیا به شمار می رود.

۱۳۳۴ ستاد دهه فجر در چهارمحال و بختیاری عهده دار برگزاری برنامه های دهه فجر هستند

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری نیز در این جلسه گفت: یک هزار و ۳۳۴ ستاد دهه فجر در استان چهارمحال و بختیاری تشکیل شده است که این ستاد ها عهده دار برگزاری برنامه های دهه فجر امسال در این استان هستند.

علی گرجی افزود: برنامه‌های دهه فجر امسال توسط نه ستادشهرستانی، ۱۵ستاد بخشی، ۳۵ ستاد شهری، ۴۰۰ ستاد روستايی،۱۰ ستاد دانشجويی و۷۰۰ستاد دانش آموزی درسطح استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: هم اکنون ۱۵۷ همایش در راستای تبیین دستاورد های انقلاب اسلامی با حضور سخنران های برجسته کشور در استان چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

گرجی اظهار داشت: برنامه های امسال دهه فجر متنوع تر از سال های گذشته است و تلاش داریم که حضور جوانان در این برنامه ها گسترده تر باشد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: بیان دستاورد های نظام اسلامی برای جوانان امروز جامعه یک ضرورت به شمار می رود و باید تلاش کرد جوانان امروز جامعه با ثمرات ارزشمند انقلاب اسلامی آشنا شوند.