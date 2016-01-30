۳۳درصد مردم کشور کم تحرک و۱۶ درصد چاق هستند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام رفیعی فر روز شنبه در مراسم رونمایی از طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت استان قزوین که در فرمانداری شهرستان البرز برگزار شد با اشاره به اهمیت اجرای این طرح گفت: یکی از اهداف اجرای این طرح تمرکز زدایی خدمات از مرکز شهرها به سمت حاشیه نشینان و جوامع کوچک شهری است تا زمینه برخورداری راحت و عادلانه آحاد مردم از خدمات بهداشتی فراهم شود.

وی بیان کرد: اهمیت دادن به سلامت در برنامه ریزی مدیران دستگاه های اجرایی و دولت ارزشمند است و دولت برای ارتقای سلامت مردم تلاش خود را به کار گرفته تا برای تحقق یک جامعه سالم و با نشاط در زمینه سلامت سرمایه گذاری کند.

رفیعی فراظهارداشت: رویکرد اصلی سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، توانمند کردن مردم برای زندگی سالم است و زندگی سالم با انسان سالم محقق خواهد شد.

سرپرست آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت با اشاره به ابلاغ سیاست های کلان نظام سلامت توسط مقام معظم رهبری، دولت و وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در اولین سال اجرای این طرح بسیاری از مشکلات مردم در حوزه درمان امروز مرتفع شده و در مرحله دوم نیاز به سرمایه گذاری در حوزه پیشگیری داریم تا این طرح به پایداری لازم برسد.

رفیعی‌فر تصریح کرد: شیوع بسیاری از بیماری های غیرواگیر همچون بیماری های قلبی و عروقی و انواع سرطان ها قابل پیشگیری است و با اصلاح الگوی تغذیه در خانواده‌ها می‌توان از ابتلا به انواع بیماری سرطان در افراد به میزان قابل توجهی جلوگیری کرد.

وی بیان کرد: میزان مصرف نمک و روغن در کشور بسیار نگران کننده است و باید با اطلاع رسانی در این زمینه آگاهی لازم به خانواده ها داده شود تا به فکر سلامت خود باشند.

رفیعی فر با اشاره به کشته شدن سالانه بیش از ۱۹هزار نفر در سوانح جاده ای کشور گفت: از دست دادن این تعداد سرمایه انسانی که نیروی مولد جامعه هستندپیامدهای روحی سنگینی هم داردکه با تغییر در سبک زندگی و آموزش فرهنگ ترافیکی و مناسب سازی زیرساخت ها می توانیم از بسیاری از این حوادث پیشگیری کنیم.

رئیس دفتر آموزش همگانی و ارتقای سلامت وزارت بهداشت یادآورشد: تغییر الگوی مصرف مواد غذایی که در بروز بیماری‌ها نقش دارند ضروری است و توانمندسازی مردم برای زندگی سالم، یکی از مهمترین اولویت‌های برنامه طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت است تا بر این مبنا بسیاری از شیوه‌های زندگی مردم در نوع تغذیه تغییر کند که بسیاری از فعالان بخش حوزه سلامت، برای آماده کردن مردم برای زندگی سالم گام برداشته اند که جای تقدیر دارد.

رفیعی‌فر مردم و محیط زیست سالم در حوزه بهداشت را از مهم‌ترین فعالیت‌های دارای اولویت در دولت تدبیر و امید دانست و عنوان کرد: سلامت جامعه در گرو همکاری، همیاری و اراده مردم است که در کنار آن باید برای تحقق این امر تمام ارگان‌ها نقش خود را ایفا کنند.

وی افزود: «طرح سفیر سلامت» یکی از اقدامات مناسب در راستای طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت است و برای تحقق آن در بخش‌های مختلف جامعه نیازمند فرهنگ ‌سازی شیوه صحیح تغذیه، همیاری و همکاری ارگان‌های دولتی اعم از وزارت آموزش و پرورش و وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادهای تاثیرگذار هستیم.

سرپرست آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت با بیان اینکه ۱۰ درصد مردم کشور سیگار می کشند بیان کرد: سالانه در کشور بیش از ده هزار میلیارد تومان صرف خرید سیگار می شود و برای درمان بسیاری از بیماری ها ناشی از دخانیات بیش از ۲۰ تا ۳۰هزار میلیارد تومان هزینه می شود.

رفیعی‌فر گفت: ۸۸ درصد مردم کشور کمتر از پنج واحد میوه و سبزیجات مصرف می‌کنند و ۱۶ درصد افراد چاق هستند، ۲۷ درصد اختلال چربی و کلسترول خون دارند و۱۰ درصد افراد مبتلا به بیماری دیابت هستند.

وی بی تحرکی را عامل اصلی ابتلا به بیماری‌های غیرواگیر عنوان کرد و افزود: ۳۳ درصد مردم ایران کم‌ تحرک هستند.